Franco Ambrosetti Quintet - Long Waves

Мне доводилось слушать и обозревать работы швейцарского трубача Франко Амборозетти разных лет. В 2019 году ему, ровеснику Чика Кориа или Эдди Дэниэлса, исполняется 78 лет: так сказать, осень патриарха. Но и осень бывает разной: бывает дождливой, промозглой, сырой, а бывает солнечной, с буйством красок листвы на деревьях и удивительной свежестью воздуха. Судя по альбому Long Waves, который маэстро записал в Нью-Йорке в начале текущего года и который издан швейцарским лейблом Unit Records, осень Франко Амброзетти гораздо ближе ко второму варианту.
Средний представитель династии Амброзетти, сделавшей свой родной город Лугано в итальянском кантоне Тичино видным джазовым центром и организовавшей здесь регулярный международный джазовый фестиваль, который по значимости в альпийской конфедерации уступит разве что Монтре, Франко по-прежнему прекрасно владеет своим инструментом, полностью сохранил тот ясный, чистый тон, что в свое время восхищал Майлса Дэвиса, а уж партнеров для записи Амброзетти подобрал таких, что здесь что ни имя, то персонаж джазовой энциклопедии. В квинтет Франко Амброзетти, записывавший Long Waves вошли такие великаны, как гитарист Джон Скофилд, ударник Джек ДеДжонетт, пианист Ури Кейн, с каждым из которых Франко уже имел опыт сотрудничества. Не работал он ранее лишь с басистом Скоттом Колли, но и это очень серьезный профессионал, ранее игравший, к примеру, с Хэнкоком, Джимом Холлом или Мэтини.
Вот такой звездной командой музыканты записали программу из семи треков, пять из которых – авторские композиции Франко Амброзетти. Две из них маэстро посвятил своей жене Силли: Silli's Long Wave и Silli's Waltz. А открывает альбом другая композиция Амброзетти – Milonga, красивая и элегантная пьеса, наполненная дыханием аргентинского танго, в которой гибкость и нежность звучания трубы лидера соперничает с виртуозностью гитары Скофилда. Образцово прозвучали и два исполненных квинтетом стандарта: Old Folks и On Green Dolphin Street. Говорить об уровне исполнения при таком составе просто неуместно. Скажу только, что наряду с неувядаемым Франко, самое сильное впечатление на меня произвел Джон Скофилд. Сам же Амброзетти отозвался об этой записи так: «После первой же репетиции я чувствовал себя так, словно играл с этой группой каждый вечер последние пять лет». Каждый, кто услышит Long Waves, почувствует это.
© & (p) 2019 Unit Records
7 tks / 53 mins
(Franco Ambrosetti - tp, flg; John Scofield - g; Jack DeJohnette – dr; Uri Caine - p; Scott Colley - b;)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН