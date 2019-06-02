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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Kenney Polson - For Lovers Only

стиль:
02.06.2019

Kenney Polson - For Lovers Only
Из десяти композиций этого альбома по крайней мере семь посвящены теме любви, да и само название For Lovers Only говорит само за себя. Американский саксофонист и композитор Кенни Полсон следует законам жанра, который он выбрал и в котором работает весьма плодотворно и успешно. Пусть пока он не достиг в нем масштабов успеха другого саксофониста и другого Кенни, Кенни Джи, но на северо-западе США, в Сиэттле и Портленде, этот уроженец Канзас-Сити, Миссури известен очень хорошо. Да, конечно, вы правы – этот жанр называется смус-джаз.

Полсону довелось выступать со многими знаменитостями. В их числе – Дэвид Сэнборн, Уинтон Марсалис, Фил Вудс и другие джазовые звезды. Но именно в смус-джазе он добился наибольших персональных успехов, выступал во многих странах и участвовал во многих фестивалях, в этом стиле звучат его альбомы. Не исключение и новейший For Lovers Only. При этом Кенни стремится соединять смус с различными направлениями афроамериканской музыки. В частности, как он сам говорит, проект For Lovers Only – это попытка синтеза смус-джаза и ритм-энд-блюза, для участия в котором он пригласил музыкантов, как джазовых, так и ритм-энд-блюзовых. В записи альбома приняли участие исполнители из таких известных составов, как WAR, The Isley Brothers, Kool & The Gang, Malo, Rufus, Tower of Power. На мой вкус, наиболее ощутим этот синтез оказался в композиции Полсона Passion, где в роли ритм-энд-блюзового эха выступает органная партия Роджера Смита из Tower of Power. Да и в целом, авторские композиции Кенни Полсона показались мне более интересными и креативными, чем каверы. Смус-джазовая версия знаменитого стандарта Stella By Starlight, в которую введен бэк-вокал, вряд ли понравится поклонникам «чистого» джаза, но Полсон, открывший программу For Lovers Only этой композицией, работает для иной аудитории. Я тоже не слишком люблю смус-джаз, но оценивать те или иные работы надо по правилам того направления, в котором они сделаны. А в этом смысле Кенни Полсон – действительно большой мастер – и как композитор, и как саксофонист, использующий несколько разновидностей инструмента, и как тонкий знаток вкусов своих слушателей.

© & (p) 2019 No Slop Media

10 tks / 41 mins

(Kenney Polson – as, ts, ss; Bruce Konte, Phil Upchurch – g; Roger Smith – keyb; Larry Gittens – tp; Tom Grant – p; Fred Wesley – tb; Michael Henderson – b, voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз
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