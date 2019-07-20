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Musa Mboob & XamXam - The Gambia Sessions
20.07.2019
Разной бывает этническая музыка. Аутентичная, чистый фольклор – это одно, world music, когда фольклор вступает в контакт с иными музыкальными направлениями или способами организации звучания, - это иное. Но и world music – понятие достаточно широкое. Импровизационные элементы превращают ее в этно-джаз, использование приемов поп-музыки сближает с последней. Так появился, к примеру, знаменитый афро-поп. Африканский перкуссионист, певец, композитор и танцор из Гамбии Муса Мбуб и его ансамбль XamXam играет нечто близкое к этому понятию.
Как это часто бывает, Муса выбрал музыку по наследству. Его отец и первый учитель Дуду Мбоб – известный в Гамбии музыкант. По его стопам пошел и Муса, быстро добившись большой популярности на родине. Затем он переехал в Великобританию, живет на юге Англии, выступает со многими местными музыкантами и не теряет связи с Родиной. При поддержке Юговосточного Совета по делам искусств Мбуб основал проект HamHam Exchange and Knowledge, частью которого является ансамбль XamXam, в котором вместе играют английские и африканские музыканты. С очередным вариантом состава, в который вошли клавишник Том Филэн, гитарист Люк Раттенбери и басист Том Фэйрбэрн, Муса отправился в 2017 году в Гамбию, где в столице страны Банжуле XamXam записал десять треков, превратившихся два года спустя в альбом The Gambia Sessions.
Тематика песен Мбуба очень разнообразна. Открывает альбом композиция Tumaranke, посвященная проблемам беженцев. В Chossan Мбуб тревожится за судьбу традиционных культур Африки, в Yarabi призывает к миру, а Jarindarey – характерная картинка жизни африканца в западном обществе, где документы нужны на каждом шагу. В музыкальном плане, конечно же, ритмические структуры очень важны практически в каждом треке. В большинстве своем песни Мусы Мбуба основаны на традциях народов Западной Африки, населяющих Гамбию, но с участием английских музыкантов со стандартным арсеналом западных групп, они подаются в виде, адаптированным к восприятию западным слушателем, да и местной, в первую очередь, городской молодежью, для которой афро-поп – это нечто вполне естественное. Лично мне больше всего понравился такой трек, как Chossan, сделанный в среднем темпе и отдаленно напоминающий рэгги. Но вот в самой длинной композиции альбома, восьмиминутной многоплановой Yarabi, нашлось место и африканским, и западным мотивам, что делает ее, наверное, наиболее характерной для творчества XamXam в целом.
© & (p) 2019 ARC Music
10 tks / 46 mins
(Musa Mboob - perc, voc; Tom Phelan – keyb; Luke Rattenbury – el. g; Tom Fairbairn - bass g; with Lena Badjie - backing voc; Senami Taylor – keyb (tks 1,3,4,6,8); Andy Pickett – sax, fl (tks 1,2,4, 5,6); Linda Atkinson – cl (tks 2,4,6);)
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Гамбия
музыкальный стиль
африканская музыка,
кроссовер
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