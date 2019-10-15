Richie Goods & The Goods Project - My Left Hand Man

К своему полувековому юбилею басист Ричи Гудс по праву заслужил репутацию одного из лучших и востребованных басистов на американской сцене. Любопытно, что он стал самым молодым музыкантом, возведенным в Джазовый Зал Славы своего родного города Питтсбурга. Сам же он в свое время покинул Питтсбург для учебы в колледже Беркли, после чего перебрался в Нью-Йорк, где ему помогли шлифовать мастерство такие великие джазовые басисты, как Рэй Браун и Рон Картер. Гудс работал с очень многими известными исполнителями, причем не только джазовыми, например, с Кристиной Агиллерой и Уитни Хьюстон. В джазе же ему доводилось сотрудничать, например, с Ленни Уайтом, Милтом Джексоном, Manhattan Transfer, а в последние годы – с Крисом Ботти. Но особый след в его жизни оставило девятилетнее сотрудничество с виднейшим джазовым пианистом Малгрю Миллером, скончавшимся в 2013 году.
Новый альбом Ричи Гудса непосредственно связан с этим музыкантом. На обложке, помимо названия My Left Hand Man, есть и подзаголовок: «Трибьют Малгрю Миллеру». Идею этого проекта Ричи подсказала его мать, а название родилось из привычки Миллера, представляя своих музыкантов, говорить о Гудсе: «Это человек моей левой руки», имея ввиду, что левой рукой пианист ведет линию баса. Так этот трибьют, составленный из композиций Миллера в аранжировках Ричи Гудса, получил название My Left Hand Man. Записывал его Гудс со своим обычным составом The Goods Project, дополненным в отдельных треках большим числом гостей. Так, в Song For Darnell, композиции, когда-то написанной Миллером для своего сына, очень удачно вошла в аранжировку темы линия струнных в исполнении акажемических музыкантов, супружеской пары Эми Шредер – Феликс Умански. В пьесе Farewell To Dogma я с удовольствием услышал давно не встречавшегося мне в релизах швейцарского харпера Грегуара Маре, а в композиции Dreaming смог оценить мастерство впервые услышанной вибрафонистки с Тайваня Чен Чунлу. Есть в альбоме и трек с вокалом – это Second Thoughts, где очень вдохновенно исполнила свою партию Джин Бейлор, знакомая нашим читателям по семейному дуэту The Baylor Project.
Но основную долю работы в этом проекте взяли на себя ритм-группа Гудс – Робертс и сменявшие друг друга в разных треках пары пианистов (Шедрик Митчелл и Майк Кинг) и гитаристов (Тарик Акони и Дэвид Розенталь. Именно они создали основу саунда The Goods Project и реализовали задуманные Ричи Гудсом нетривиальные аранжировки музыки Миллера, в которых сделан существенный акцент на элементы фанка и ритм-энд-блюза. Наверное, будь Малгрю жив, он высоко оценил бы эту работу. По словам Гудса, Миллер был человеком, открытым любым веяниям и отнюдь не замыкался на straight ahead jazz. Теперь оценивать ее будут (альбом увидит свет 1 ноября) поклонники и Малгрю Миллера, и Ричи Гудса.
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10 tks / 57 mins
(Richie Goods – ac.b, el.b; Lil John Roberts – dr; Shedrick Mitchell, Mike King – p; Tariqh Akoni, David Rosenthal – g; Jean Baylor – voc; Chien Chien Lu – vibe; Danny Sadownick – perc; Gregoire Maret – acc; Felix Umansky – cello; Amy Schroeder – vi, viola;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН