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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Pearring Sound - Nothing But Time

10.08.2019

Pearring Sound - Nothing But Time
…Четкий регулярный ритм почти фанкового характера, бас-гитара, работает, как часы, не отстают, а подчас и «забегают вперед» ударные – и на фоне этого драйва звучат довольно абстрактные, но, несомненно, интересные импровизации альт-саксофона. Так выглядит открывающая альбом Nothing But Time композиция Plugin Heavy. В похожем ключе, но с вариациями в ритме, в мелодических достоинствах саксофонного соло и их соотношениях друг с другом, звучат Plugin Light (это, естественно, финишная пьеса, названием дополняющая пару стартовой), Through Step, забавный The March of the Aggressive Pedestrian (действительно марш, только пешеходы какие-то сильно продвинутые) и, наконец, Effective Translation - лучшая, на мой взгляд, пьеса в этой группе композиций, да и в альбоме в целом. Есть другая группа композиций, в них басист переходит на акустику, играя пиццикато на контрабасе, ударник работает подчеркнуто аритимично, а альт-саксофон устремляется в атональные выси – добротный и современный по звучанию фри-джаз. Это прекрасный трек Talking Outside Time, парадоксальная Sunday и целая «космическая» сюита из трех пьес (привет Сан Ра!) Sweet Sci-Fi Suite – наиболее абстрактная и наименее интересная (разумеется, на мой индивидуальный вкус) часть альбома. А между этими двумя группами пьес, сочиненных лидером коллектива, – единственный кавер: сравнительно редко исполняемая Blue Pepper Дюка Эллингтона и Билли Стрейхорна из их не самого популярного альбома Far Eastern Suite. Трехминутная оригинальная композиция здесь выросла по объему звучания более, чем в два раза и приобрела такие эффектные свойства, которые в ней Дюк, возможно, и не подозревал. Для меня Blue Pepper стал вторым пиком этого проекта.

А все это вместе - Pearring Sound, ансамбль альт-саксофониста Джеффа Пиринга, музыканта из штата Колорадо, где он родился и впервые взял в руки саксофон в десятилетнем возрасте, а с 2002 года живущего и работающего в Нью-Йорке. «Звучание Пиринга» меняется от альбома к альбому – и по составу исполнителей, и по музыке. Nothing But Time с его забавной обложкой – не первый альбом Джеффа. На этот раз он предпочел формат трио, пригласив в качестве партнеров опытного басиста Адама Лэйна (он работал с Джоном Чикаи и Томом Уэйтсом и является лидером собственного Full Throttle Orchestra) и сравнительно молодого ударника Тима Форда. Можно ли говорить, что Джефф Пиринг нашел здесь свой саунд? Да – с точки зрения качества альбома и баланса в нем авангардных и мэйнстримовых интенций, нет – с точки зрения завершенности процесса. Для креативного музыканта (а Nothing But Time убеждает, что именно таков Джефф Пиринг) любой новый проект – это лишь остановка на долгом пути, направление которого знает лишь он сам. Дождемся вестей со следующей станции!

© & (p) 2019 Jeff Pearring

12 tks / 46 mins

(Jeff Pearring – as; Adam Lane – ac.b., el.b.; Tim Ford – dr;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард
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