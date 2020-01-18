Bonzo Squad - There’s Always Tomorrow

Кики Валера живет сейчас на северо-западе США, в Сиэттле, Вашингтон. Но музыка, которую он представляет в своем дебютном альбоме, уходит корнями в совсем другой регион и даже в другое время. Итак, Куба, XIX век… Куба – испанская колония. ...