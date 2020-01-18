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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Bonzo Squad - There’s Always Tomorrow

18.01.2020

Bonzo Squad - There’s Always Tomorrow
Молодые. Амбициозные. Энергичные. Так я бы охарактеризовал четверку чикагских музыкантов, сплотившуюся в ансамбле Bonzo Squad. Ядро этого коллектива – саксофонист Корбин Эндрик и ударник Зак Маркс. Вместе они играли в фанк-соул группе Bumpus, затем Маркс принял участие в записи двух сольных альбомов Эндрика. В 2014 году оба музыканта оказались в домашнем бэнде чикагского клуба Lilly’s, а вскоре там же появились оба Эндрю: клавишник Эндрю Лоуренс и басист Эндрю Фогт. Работая вместе, все четверо почувствовали себя весьма комфортно и вскоре организовали новый коллектив: Bonzo Squad. В 2017 году квартет выпустил свой первый одноименный альбом. С тех пор ансамбль успел поработать в качестве домашнего бэнда еще в двух чикагских клубах и снискал определенную известность трибьютными программами, посвященными самым разным музыкальным гигантам – Боуи и Моцарту, Принсу и Стиви Уандеру. ЕР There’s Always Tomorrow – это второй проект коллектива, увековеченный в звукозаписи, и, одновременно, попытка выйти за региональный уровень и добиться успеха в общенациональном масштабе.

В программу этого диска вошло семь композиций, написанных музыкантами ансамбля. Стартовая 83, где в начале и в конце композиции музыканты имитируют "космическое» звучание, несколько отличается от остальных, но и тут заметен основной принцип коллектива: прежде всего музыканты Bonzo Squad культивируют ансамблевое звучание. Против ожидания, саксофон Корбина Эндрика не так часто выходит на авансцену (пожалуй, наиболее эффектно он это проделал в #SMAESHTAG). Весьма оригинальным и непривычным выглядел диалог саксофона и ударных в iO после впечатляющей басовой линии Фогта. Временами в энергичном и полном грува звучании Bonzo Squad мне слышалось нечто, напоминающее полузабытый ныне эсид-джаз. На мой взгляд, квартет все еще в поисках своего индивидуального языка, и можно только пожелать парням из Чикаго успеха на этом пути.

© & (p) 2019 Bonzo Sound

7 tks / 28 mins

(Corbin Andrick – reeds; Andrew Lawrence – keyb, lasers; Andrew Vogt – b, pedals; Zack Marks – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, эсид-джаз

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