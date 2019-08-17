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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Dave Miller Trio - Just Imagine

17.08.2019

Dave Miller Trio - Just Imagine
13 августа исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося английского джазового пианиста Джорджа Ширинга (1919-2011). Учение лондонской школы для слепых детей сделал блестящую карьеру на родине джаза, в Штатах, что само по себе достижение для иностранца, создал если не новый джазовый язык (большинство его работ все-таки в русле бопа), то уж свой «диалект» - это точно. Своеобразная манера игры на фортепьяно, отличный квинтет, один из лучших малых составов в джазе, яркие собственные композиции – все это сделало сэра Джорджа (получил титул рыцаря Британской Империи в 2007 году) образцом для подражания многих пианистов в джазе.

Американец из Северной Калифорнии Дэйв Миллер – один из тех, кто рос на музыке Ширинга и формировал собственную технику игры под его влиянием. В честь столетия со дня рождения своего кумира, Миллер со своим трио записал альбом-трибьют Just Imagine. Сам Дэйв вспоминает в этой связи: «Когда я был очень молод, мне было трудно понять бибоп. Но потом я услышал квинтет Джорджа Ширинга, полюбил слушать играющие в унисон гитару, вибрафон и фортепьяно и оценил его звучание. Мой интерес к Ширингу еще более возрос, после того, как он распустил свой квинтет, и я начал слушать его дуэты с такими классными басистами, как Нил Свейнсон и Брайан Торф. Мне нравились и его сольные записи, и его работы с вокалистами. Я обнаружил, что его игра всегда действует на меня вдохновляюще, благодар своему уровню и глубине. Это повлияло на мой собственный стиль».

Миллер уже и сам далеко не молод, достаточно сказать, что со своим ударником Биллом Беласко он работает уже более сорока лет! Правда, третий участник коллектива, басист Чак Бенетт, работает с Миллером только два года. Идея записать этот альбом-трибьют пришла к музыкантам, когда они для собственного удовольствия джемовали после концертов с дочерью Миллера, джазовой вокалисткой Ребеккой ДюМэйн. Правда, программа трибьюта выглядит довольно своеобразно: среди 14 треков мы не найдем ни одной композиции Джорджа Ширинга, зато все они раньше или позже бывали в его репертуаре. В основном все они исполняются в формате трио, но в паре случаев, пьесы A Foggy Day и Just Imagine, Миллер играет соло, без аккомпанемента. Кстати, он порой даже копирует технику Ширинга, играя в так называемом стиле “связанных рук». Еще две композиции программы – это дуэты: в одном случае Миллер играет со своим басистом (романтичная You Must Believe in Spring Мишеля Леграна), а в другом задает такого жару со своим старым партнером Беласко (Careful прекрасного гитариста Джима Холла), что эту вещь я бы назвал лучшей на диске. А вообще, для поклонников старого доброго олдскульного бопа альбом станет прекрасным подарком. Да и Ширинга помянуть, безусловно, стоит.

© & (p) 2019 Summit Records

14 tks / 56 mins

(Dave Miller – p; Chuck Bennett – b; Bill Belasco – dr;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп

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