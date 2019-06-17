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Melbreeze - Amethyst
17.06.2019
Мелбриз родилась в Измире, живописном портовом городе на эгейском побережье Турции. С юных лет она занималась балетом, получила образование в сфере делового администрирования, а к вокалу пришла намного позже, уже в Штатах, куда она переехала повышать квалификацию. На сегодняшний день дискография певицы насчитывает (с учетом представляемого сегодня Amethyst) уже десять альбомов. Весьма успешным стал ее предыдущий проект Animazonia, созданный в содружестве с такими видными мастерами, как Джимми Хаслип и Скотт Кинси, продюсировавшими альбом. Они же помогали Мелбриз и в работе над Amethyst, где вообще собралась очень сильная команда именитых музыкантов, включающая такие имена, как Оз Ной и Арто Тунчбояджян.
Но даже эти имена не затмевают две главные особенности Amethyst – голос Мелбриз и характер аранжировок, сделанных Кинси. А ему тут было над чем поработать! Программа альбома составлена из знаменитейших хитов, причем, не только джазовых. У вас есть шанс услышать в одном альбоме Summertime и The man I love Гершвина, God bless the child из репертуара Билли Холидей, старинную традиционную балладу Greensleeves, The sound of silence из репртуара Саймона и Гарфанкела, Hallelujah Леонарда Коэна, Islands in the stream от Bee Gees и так далее. Впечатляет, не так ли? Но впечатлит еще больше, когда вы услышите всю эту классику в альбоме Amethysт. Правда, не гарантирую, что версии от Мелбриз и ее партнеров вам понравятся, особенно если вы привыкли к оригинальным вариантам. Кинси предложил чрезвычайно острые, донельзя наполненные электричеством и элементами самых разных направлений, поданными под жесткий ритм, аранжировки. Так, традиционное звучание Summertime словно всплывает временами и вновь тонет под тяжестью электрогитарных экзерсисов, а Greensleeves необычно выглядит в обрамлении эффектов уа-уа. Пение же Мелбриз с ее резким и сильным голосом выглядит вполне уместно в таком контексте, но опять-таки, кого-то может и шокировать.
В общем, альбом спорный, но очень любопытный. Его безусловно стоит услышать, хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение.
© & (p) 2019 MCC Records
13 tks / 62 mins
(Melbreeze – lead voc; Scott Kinsey – keyb, arr; Gary Novak – dr; Jimmy Haslip – el.b; Arto Tunçboyaciyan – perc, background voc; James Zota Baker, Oz Noy, Jeff Richman – el.g; Doug Livingston – pedal steel g; Brad Dutz – perc; Judd Miller – EVI; Rob Reynolds – sax, cl; Naina Kundu - background voc;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения,
Израиль,
США,
Турция
музыкальный стиль
кроссовер
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