Der Finger - Medizin

Индонезийский гитарист с острова Бали Дева Буджана уже давно потерял чисто экзотический флер, окутывавший его имя, и сегодня привычно воспринимается, как один из ведущих современных мастеров фьюжн и прог-рока. Леонардо Павкович, шеф лейбла ...