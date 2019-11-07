Der Finger - Medizin

В принципе, применение музыки в качестве терапевтического средства, этакого специфичного «лекарственного препарата» не ново. Музыкальная терапия – особая и вполне преуспевающая ветвь музыкальной индустрии. Израненной душе ставят примочки из нью эйджа или эмбиента, и людям с определенными нервными или ментальными расстройствами такое лечение, дозированное и регулярное, действительно помогает. Но горе тому, кто решит использовать в этом качестве новый альбом московского дуэта Der Finger, хоть он и называется Medizin, а на обложке альбома при известной доле фантазии можно усмотреть нечто из практики пресловутых филиппинских хилеров! Боюсь, эффект от такого воздействия только усугубит состояние пациента, потому как и для абсолютного здорового человека прослушивание Medizin – это труд, и не самый легкий! Впрочем… Возможно, я ошибаюсь, и какой-нибудь подкованный неофрейдист докажет, что шоковое воздействие такой музыки будет благотворным и высвободит некие внутренние силы из подсознания…
Однако, оставим эти рассуждения и приглядимся к новой работе Антона Ефимова и Евгении Сивковой повнимательнее. Как обычно, ей предпослан эпиграф от Евгении, на сей раз, он выглядит так: «Согласно учению Гиппократа причины болезней делятся на внешние и внутренние. Внешние: времена года, климат, местность. Внутренние зависят от действий человека. Возраст можно сравнить со временем года, ибо каждому возрасту свойственно различное состояние теплоты». Среди восьми треков, составивших программу альбома, есть пьесы с вполне понятными названиями Hippocrates и Homoeopathie. А вот остальные, как пояснили музыканты в письме с приложенным линком к альбому, «…в основном относятся к различным фантастическим заболеваниям (хотя Kufungisisa действительно существует, и не только в Центральной Африке)». Спасибо Антону и Жене, о Kufungisisa раньше не слыхивал, но полез в Сеть и обнаружил искомую информацию об этой психической хвори, а затем принялся слушать.
Да, наверное именно так должна выглядеть музыка, посвященная болезням, особенно ментального характера: невнятные голоса, человека и инструментов, шумы, скрипы, обилие иных эффектов. Все это сразу обрушивается на вас в стартовой Entitilitus, в следующей пьесе Nymphea Pulmonis к шумам добавляется четкий, нарочито механистический ритм, который играет все более важную роль с каждой новой композицией. В Hanahaku Byou четкую работу ударных можно сравнить с неким спасительным буйком, за который судорожно цепляешься, чтобы не утонуть в бушующем море звукового хаоса. Особенно изобретательно музыканты подают этот хаос в двух самых длинных композициях альбома – Kufungisisa и Pararibulitis (каждая по десять минут звучания): здесь сосредоточены наиболее интересные звуковые эффекты и прихотливые ритмические рисунки. Эстетика нойза и, возможно, индастриэл, как мне показалось, доминирует в музыке Der Finger этого альбома, выпущенного (забавное совпадение, а, может быть, и закономерность) чешским сетевым лейблом под названием NoiseUp. На мой вкус, лишь в Hippocrates и Proxyglossariasis она уходит на второй план, предоставляя авансцену импровизациям в духе широко понимаемого фри-джаза.
Любопытно складывается пополнение уже довольно обширной дискографии Der Finger по итогам 2019 года. В нее вошли в этом году две работы: в самом начале года появился альбом Le cinque stagioni, и вот, ближе к концу года, - Medizin. Они – словно два полюса. Мрачной, мощной, но все-таки гармонии Le cinque stagioni противостоит совсем уж «абсолютно черное тело»: не менее мощный торжествующий хаос Medizin. Лично мне ближе оказался предыдущий альбом Der Finger, но и «негативное обаяние» Medizin не оставляет сомнений в лидирующих позициях Der Finger на московской авангардно-импровизационной сцене.
© & (p) 2019 NoiseUp Records
8 tks / 43 mins
(Anton Efimov – bass g, effects; Evgenia Sivkova – dr, sax;)
Линк предоставлен Der Finger
Леонид АУСКЕРН