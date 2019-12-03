Claudio Scolari Project - Upside Down

Оги Хаас поет и играет на трубе. Как Армстронг. Но, конечно же, совсем по-другому. Оги родился и вырос в Милуоки, Висконсин, секреты музыкального искусства постигал в Чикаго и Майами, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке. В рамках своей ...