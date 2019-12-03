Claudio Scolari Project - Upside Down

Только две фамилии фигурируют среди участников записи альбома Upside Down от Claudio Scolari Project: Сколари и Кавалька. Если я не ошибаюсь, каждую из фамилий представляют два поколения одной музыкальной семьи. А начиналось все со встречи двух очень креативных итальянских музыкантов одного профиля: барабанщиков. Выпускник музыкального колледжа в Парме Клаудио Сколари (р.1962) в равной степени успешно развивал свою карьеру в сфере академической музыки и авангардного джаза. Он работал со многими ведущими и широко известными в мире дирижерами и симфоническими составами, в то же время, выпустив под своим именем ряд джазовых альбомов. Даниэле Кавалька (р.1987) учился не только в Италии, но и в известном джазовом колледже Беркли в США. Этот музыкант играл в самых разных составах, исполнявших и рок-музыку, и джаз, участвовал и в оперных постановках. Летом 2008 года Клаудио предложил Даниэле сотрудничество в оригинальном проекте с диалогом двух ударных установок. По мере продвижения этой идеи арсенал музыкантов пополнялся все новыми и новыми инструментами, а затем к дуэту подключился и участник прежних записей Клаудио, трубач Симоне Сколари. Как Claudio Scolari Project, музыканты выпустили три альбома, а Upside Down стал их четвертым диском, и здесь ансамбль превратился уже в квартет с подключением Микеле Кавалька на электрическом басу.
Клаудио и Даниэле называют Upside Down «… революционным альбомом, потому что впервые все записывалось в живую, за одну сессию, все вместе». Мне сложно судить о новаторстве этой работы, поскольку это первая для нашего сайта встреча с музыкой Claudio Scolari Project, но одно могу сказать уверенно: Upside Down оставляет очень яркое впечатление. Программа из десяти композиций, общей продолжительностью звучания около часа , конечно же привлекает очевидной необычностью саунда: дуэт двух ударников, особенно эффектный, на мой вкус, в Twister, встретишь не часто. Но звуковая палитра альбома гораздо объемнее. И акустическое фортепьяно, и электроника, и очень интересные взаимодействия трубы и фортепьяно (например, в Underground Soul) укращают и разнообразят звучание. Добавьте к этому органичное сочетание акустики и электроники, добавьте интересные, эффектные и разнообразные по мелодике и ритму пьесы (тут можно назвать и Smoke in C Minor, и And I’ll Make You Smile, и Wired) – и вы получите отдаленное представление о том, как играют итальянские музыканты. О ярко выраженной определенной стилистике этой музыки говорить сложно: элементы академической музыки и джазового авангарда здесь переплетены весьма замысловато. Во всяком случае, это тот авангард, который приближает к себе слушателя, а не отталкивает нарочитой претенциозностью. Вы можете сами оценить это по видео-версии композиции Wired.
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