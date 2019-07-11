Jorge Nuno Connection - Sao Paulo

Португальский гитарист Жоржи Нуньо родился в 1971 году в Лиссабоне. Впервые громко заявив о себе в двадцатипятилетнем возрасте, он сразу занял радикально-авангардный фланг на музыкальной сцене. Нуньо играл альтернативный рок в таких составах, как Riddle и Lisamona, писал музыку для кино, а основным направлением его творческих интересов стал фри-джаз. Нуньо участвует в таких проектах, как Silhouette, Dead Vortex, Uivo Zebra. Наши читатели совсем недавно имели возможность с ним познакомиться по альбому Event Horizon / Redshift группы Dead Vortex. А сейчас представляем другой проект, уже лидерский для Жоржи Нуньо, с говорящим названием Jorge Nuno Connection. Почему говорящим? Дело в том, что он задуман, как серия совместных записей Жоржи с музыкантами из разных регионов, и Sao Paulo – первый из альбомов этой серии.
Язык музыки, понятное дело, интернационален. Но где португалец может говорить с партнерами на одном языке не только в музыкальном смысле? Конечно, в Бразилии! И название свое альбом получил по месту его записи, во втором по величине городе южноамериканского гиганта, в Сан-Паулу. Компанию гитаристу Нуньо составили местные музыканты: трубач и электронщик Ромуло Алексис, вибрафонист Виктор Виейра Бранко и ударник Рафаэль Каб. Труба-гитара-вибрафон-ударные: квартет для мэйнстрим-джаза несколько странный, а вот для джаза авангардно-импровизационного, джаза открытой формы, который исповедуют Нуньо и его бразильские партнеры, это особого значения не имеет, и получилось у них все довольно интересно.
В альбом вошло пять композиций разной продолжительности звучания: от трехминутной Ra¢a-Morro и до длящейся более четверти часа Tiro-Viola. При разном объеме, в каждой пьесе – свой цельный сюжет, своя динамика, свой нерв. Очень впечатлило взаимодействие Нуньо с Алексисом, яркие мазки в общую палитру абстрактного полотна, которое выписывали музыканты в каждой пьесе, внес вибрафон Бранко. Этот инструмент во фри-джазовом контексте вообще слышишь не так часто. Ну, а в Tiro-Viola, большом авангардном эпике, созданном музыкантами, блеснул своим соло на ударных и Рафаэль Каб. Очень достойным, содержательным и наверняка интересным для поклонников джаза свободной формы получился этот дебют проекта Jorge Nuno Connection. Будем ждать продолжения!
© & (p) 2019 Creative Sources / Big Papa Records
5 tks / 42 mins
(Jorge Nuno – g; Romulo Alexis – tp;, electronics; Victor Vieira Branco – vibe; Rafael Cab – dr;)
Диск предоставил Jorge Nuno
Леонид АУСКЕРН