Eric Hofbauer - Book Of Water

Бельгийский ансамбль Helium Horse Fly возник в 2009 году в Льеже. Вокалистка Мари Билли, гитарист, клавишник и основной композитор группы Стефан Дюпон и басист Димитри Янелло играют в нем с самого начала, а вот барабанщиков с тех пор ...