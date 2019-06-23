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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Eric Hofbauer - Book Of Water

стиль:
23.06.2019

Eric Hofbauer - Book Of Water
Более двадцати лет Эрик Хофбауэр, гитарист, композитор, бэнд-лидер и преподаватель историк джаза в колледже Эмерсон, является колоритнейшей фигурой в джазовой жизни Бостона. Хофбауэр работал с такими людьми, как Харрисон Фьюэлл, Хан Беннинк, Пабло Албанедо. На его счету уже более двадцати альбомов – впечатляющая цифра! Стилистически Хофбауэру близка музыка, лежащая где-то между мэйнстримом и авангардом. В качестве гитариста критики журнала DownBeat назвали его в 2017 году восходящей звездой этого инструмента. У Эрика есть и сольные записи, и работы в составе трио, квартетов, квинтетов. Со своим квинтетом он, в частности, реализовал в 2014 – 2017 годах масштабный проект из нескольких альбомов, посвященный интерпретациям музыки Стравинского, Мессиана, Эллингтона и Айвза, названный им с известной долей иронии «Доисторический джаз». В 2019 году Эрик Хофбауэр созвал новую команду музыкантов, на этот раз секстет для реализации нового, не менее масштабного, проекта под названием «Пять стихий». О первом альбоме этого проекта мы и рассказываем сегодня.

Хофбауэра заинтересовала такая категория древнекитайской философии, как У-син, трактующая пять стихий или пять базовых элементов – огонь, воду, дерево, металл и землю – как основу всего мироздания. Эта концепция широко используется, например, в таком известном виде искусства, как фэн-шуй. Вот и Эрик Хофбауэр видит тут ключ к исследованию, организации и объяснению отношений людей с природой и друг с другом, к прорывам в медицине, дизайне и музыке. По числу стихий, проект будет состоять из пяти альбомов, в каждом из которых – пять треков. Первый альбом проекта, «Книга Воды» Хофбауэр записывал в виде студийного концерта своего секстета, с тремя духовиками, гитарой, контрабасом и ударными. Названия пяти пьес, составивших альбом, связаны с поэмой американского классика Ральфа Уолдо Эмерсона «Вода».

Каждая из пяти композиций Book Of Water – это объемное развернутое сочинение, где нет ни одной пьесы, которая бы звучала менее девяти с половиной минут. Финальная Ill Used, Will Elegantly Destroy – это вообще целая семнадцатиминутная сюита. А открывается альбом композицией Water Understands Civilization Well, где на старте секстет Хофбауэра звучит как мини-биг-бэнд, со стройной линией трех духовых и ритм-группой, виртуозно взаимодействующих дпуг с другом. В следующей пьесе It Wets, It Chills уже больше ярких сольных пассажей, особенно у трубача Джерри Сабатини. Третья часть, It Is Not Disconcerted, где много гитары, контрабаса и тромбона, решена в квази-фанковом ключе, получившим развитие и в Well Used, Adorning Joy. А в финальной части, энергичной, эмоциональной и весьма непростой по структуре все участники секстета взаимодействуют уже скорее, не как биг-бэнд, а как солидный академический состав с солистами Мейхтом и Сабатини. Book Of Water – поистине достойное начало нового проекта Эрика Хофбауэра. Добавлю, что по красоте, сложности и элегантности изложения, не говоря уже о названии и ключевой теме воды, Book Of Water вызывает ассоциации с творчеством блестящего британского кинорежиссера Питера Гринуэя, в частности, с его лентой "Книги Просперо" по "Буре" Шекспира. Тем интереснее будет проследить за его подходом к остальным стихиям.

© & (p) 2019 Creative Nation Music

5 tks / 58 mins

(Seth Meicht – ts; Jeb Bishop – tb; Jerry Sabatini – tp; Eric Hofbauer – g; Nate McBride – b; Curt Newton – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, мэйнстрим
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