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Ineke Vandoorn & Marc van Vugt - Crossing Canada
26.04.2019
С голландским дуэтом, который в то время назывался Vandoorn, «Jazz-Квадрат», тогда в бумажном варианте, активно контактировал в начале нулевых годов нового века. Были опубликованы рецензии на два альбома Vandoorn, изданные лейблом Timeless Records, а также интервью с дуэтом, к чему приложил руку и автор этих строк. Все эти материалы и сегодня есть на сайте. Как оказалось, именно эти годы были временем больших успехов Vandoorn: в 2001 году дуэт был удостоин Edison Jazz Award (это голландский вариант Грэмми), в следующем году выиграл Julius Hemphill Contest в области композиции, а в 2003 году завоевал Nexus Guitar Award в той же номинации.
С тех пор прошло почти два десятка лет – и вот Vandoorn снова на наших, теперь уже электронных страницах. Впрочем, название дуэта сейчас выглядит иначе: на обложке альбома Crossing Canada стоит Ineke Vandoorn & Marc van Vugt, подчеркивая, что в союзе певицы и пианистки Инеке ван Доорн и гитариста Марка ван Вугта царит абсолютное равноправие. Инеке и Марк, конечно же, не стояли на месте все эти годы. Дуэт много записывался (Crossing Canada – уже одиннадцатый в его дискографии), много гастролировал по всему миру, причем одним из любимых концертных маршрутов для Инеке и Марка стала Канада. В 2016 и 2018 годах они проехали всю Канаду с востока на запад и полюбили эту огромную страну, столь непохожую на родные Нидерланды. Из концертных записей, сделанных в этих турах, и сложился новый альбом, чье название точно отражает условия, в которых он создавался.
В его программе одиннадцать авторских композиций дуэта, также во многом связанных с впечатлениями от многочисленных поездок: от Франции до острова Бали в Индонезии. Музыку почти везде написал Марк, Инеке принадлежит авторство текстов всех песен, а для Holysloot она сочинила и музыку. В отдельных треках вместе с голландским дуэтом мы слышим и канадских партнеров-инструменталистов, но, конечно же, Crossing Canada – это прежде всего Инеке и Марк. Все, что радовало в тех, ранних альбомах, осталось с ними, но теперь прибавился огромный опыт, и уровень взаимопонимания достиг прямо-таки телепатических высот. Лирические композиции дуэта совершенно не похожи на американские образцы, но с первых звуков гитары Марка и с первых нот, взятых Инеке, ты понимаешь, что это именно джаз и ничто иное. Инеке по-прежнему в совершенстве владеет как обычной, так и скэтовой техникой, виртуозно их чередуя. Визитной карточкой дуэта может послужить уже стартовая композиция Dawn. Начинается она с продолжительной, почти на две минуты, гитарной партии Марка, своей образностью напоминающей пейзажную зарисовку мастера кисти, а затем вступает Инеке, сначала с текстовым вокалом, чуть напоминающим Джони Митчелл, а потом с виртуозным скэтом, завершается же композиция вновь гитарной партией Марка. И в каждой песне, независимо от ее темпа и настроения, чувствуется истинно джазовый подход к исполнению. Есть и исключение: Blues for a Voice – это действительно блюз, и не менее классный! В этом альбоме я не услышал латинских мотивов, характерных для ранних работ, но, словно эффектный автограф, в конце программы звучит Liefde, где, если я не ошибаюсь, Инеке, как встарь, поет джаз по-голландски. Именно в таком качестве я и рекомендовал бы слушателям этот альбом: отличный джаз по-голландски!
© & (p) 2019 Baixim Records
11 tks / 66 mins
(Ineke Vandoorn – voc, p; Marc van Vugt – g; with Michael Occhipinti - g (tks 7, 10); Mark Kelso – dr (tks 3, 6, 7, 10); Søren Nissen – b(tks 3, 6, 7, 10);)
Линк предоставил Marc van Vugt
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада,
Нидерланды
музыкальный стиль
мэйнстрим
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