Otava Yo - Любишь ли ты / Do You Love

Для начала разберемся с двуязычным названием. Загадочное английское Otava Yo – это название русского фольклорного ансамбля из Санкт-Петербурга, которое в оригинале звучит, как «Отава Ё», где редко употребляемое слово «отава» - это трава, выросшая на месте первого покоса, а часто употребляемое Ё – верный признак русской уникальности, буква, присущая только русскому алфавиту. «Любишь ли ты» - название альбома группы «Отава Ё», выпущенного в 2018 году в России, а «Любишь ли ты / Do You Love» - альбом, который в этом году издан по лицензии хорошо знакомой нашим читателям лондонской фирмой ARC Music для распространения за пределами Российской Федерации. Переиздан альбом с обычной для ARC Music информационной обстоятельностью, но только вот тексты песен, которые, как правило, приводятся в буклетах ARC Music на английском и языке оригинала, в данном релизе указаны только по-английски. Поэтому в дальнейшем будем пользоваться оригинальными русскими названиями.
«Отава Ё» отсчитывает свою историю с 2003 года, когда музыканты выступали просто на улицах Санкт-Петербурга. С тех пор коллектив (в настоящее время – секстет) под руководством Алексея Белкина прошел большой путь с нарастающим успехом. На сегодня на счету «Отава Ё» уже семь альбомов, она активно гастролирует в России и за ее пределами и с неизменным успехом выступает на различных фестивалях фолк-музыки. В чем секрет? В арсенале «Отава Ё» как тррадиционные русские инструменты типа гуслей или балалайки, так и вполне космополитичные электрогитары и скрипки. Исполняют музыканты русские народные песни, что само по себе не ново. Дело в характере их подачи. «Отава Ё» демонстрирует не столько фольклор, сколько отношение людей ХХI века к фольклору – уважительное, но не лишенное, благодаря доброму юмору, некоторой иронии. Именно это свойство помогает «Отава Ё» удерживаться на тонкой грани между чистым фольклором (интересным, по большому счету, достаточно узкой аудитории) и пошлым «квази-фолком» беззастенчиво эксплуатирующим стереотипные представления. Именно поэтому с огромным удовольствием слушаешь и такие веселые треки, как «Метёлки» или «Раз прислал мне барин чаю», и вполне серьезную и глубокую по содержанию «Любишь ли ты».
Но еще интереснее группу смотреть. И это такое оружие в арсенале «Отава Ё», которым обладают немногие. С десяток песен группы существует еще и в видео-вариантах. Режиссером этих мини-фильмов выступает также Алексей Белкин. Три из них – это песни альбома «Любишь ли ты». И популярность их просто зашкаливает. «Как на горке, на горе» набрала более 450 тысяч просмотров на YouTube, получила кинопремию Лос-Анджелеса в 2018 году за лучшее музыкальное видео и премию Калифорнии за лучшее музыкальное видео в категории лент на иностранных языках в 2019 году. «Ой, Дуся, ой, Маруся (Казачья лезгинка)»: более семи миллионов просмотров, премия независимого кино в Нью-Йорке за лучшее музыкальное видео в 2018 году и бриллиантовая премия там же и в той же категории в 2017 году. Наконец, «Сумецкая (Русские частушки под драку)»: более 25 миллионов (!) просмотров, №1 в видео чартах world music в 2015 году. Признаюсь, я к этим цифрам просмотров прибавил полтора десятка своих и не собираюсь на этом останавливаться. Все, о чем говорилось выше, в видео от «Отава Ё» проявляется еще ярче. Так в «Ой, Дуся, ой, Маруся» идиллический лужок на котором сидят герои, превращается, по мере того, как камера отъезжает, в синтетический ковер на крыше современного дома в большом городе, а девушка нашего времени в брючках и с рюкзачком за спиной глядится в зеркало и видит там себя в традиционном красном сарафане. Яркие народные костюмы героинь – и музыканты в майках-алкоголичках и шапках-ушанках, свадебные обряды а-ля XIX век – и отъезд молодоженов вдаль по реке на современной моторке. Видео фильмы Белкина и его команды напомнили мне давний дебют в полнометражном кино замечательного режиссера Сергея Овчарова (кстати, также работавшего в городе на Неве) «Небывальщина»: мне кажется, «Отава Ё» многое взяли у него и в плане отношения к русскому фольклору, и в плане эстетики – ну и, конечно, прибавили замечательную музыку, которую надо смотреть и слушать, например, здесь:
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