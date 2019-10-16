Alan Shavarsh Bardezbanian - Oud Classics

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Alan Shavarsh Bardezbanian - Oud Classics

16.10.2019

Alan Shavarsh Bardezbanian - Oud Classics
Символом армянской традиционной музыки среди инструментов, безусловно, является дудук. Но струнный инструмент уд, грушевидная лютня с коротким безладовым грифом, который считается таким же символом арабской музыки, вовсе не чужд и армянам, и грекам, и туркам, словом, всем жителям Балкан и Ближнего Востока. Именно поэтому выпущенный британским лейблом ARC Music альбом Oud Classics имеет еще подзаголовок, сообщающий, что это музыка Армении, Балкан и Ближнего Востока. И это уже второй альбом с музыкой, записанной видным мастером игры на уде Аланом Шаваршем Бардезбаняном (1950- 2006) и его Middle Eastern Ensemble.

Корни семьи Бардезбаняна уходят в Сирию и Анатолию, но сам он родился уже в США, в городе Уотертаун, Массачусетс в 1950 году. Музыкальные способности он проявил с детства, и играть на уде начал еще в подростковом возрасте, выступая в местных клубах армянской диаспоры. Повзрослев, Алан начал интересоваться и другими музыкальными жанрами, в частности, джазом, поступил учиться в известный колледж Беркли в Бостоне, а параллельно играл народную греческую музыку в местных тавернах. В 1977 году, как пишет автор liner notes Бо Грейвс, несколько неожиданно для армянского музыканта, Бардезбанян погрузился в изучение музыкальной системы тюркских и арабских народов – макам. Так, собирая разные источники, Бардезбанян стал крупным знатоком традиционной музыки вышеупомянутых регионов, а в сочетании со своей яркой техникой игры с импровизацией на уде – выдающимся мастером, получившим широкое признание. К сожалению, музыкант умер совсем молодым, ему было только 56 лет. Остались записи, из которых и составлен представляемый альбом.

Бардзебаняна здесь сопровождают его американские коллеги по Middle Eastern Ensemble. Звучание скрпки, гитары или аккордеона конечно делает саунд не канонически традиционным, но первое слово здесь все же за лидером и его инструментом. В альбом вошло пятнадцать треков. Тут и траСимволично, что открывает программу задорная танцевальная мелодия Uskudar, традиционная тема, популярная и у армян, и у греков, и у арабов, и у турок. Но есть и образчики чисто национальных традиций: попурри из армянских танцев Dari Mana / Ooska Gookas, еще один армянский танец Enzelee, турецкая танцевальная мелодия Rast Kashlamar, инструментальная версии греческих песен Samiotisa и Arapena / Rhodes. Вошли в альбом и произведения конкретных авторов, например, арабская тема Longa Farahfaza египетского мастера игры на уде Риада Аль-Сунбати или мелодия Bir Demet Yasemin турецкого певца Зеки Мюрена, ну и, конечно же, композиции, сочиненные самим Бардезбаняном – всего их здесь три. Что объединяет эту музыку? Прежде всего, удивительная напевность мелодий, энергия, которой брызжут танцевальные темы и – звучание уда, которым Бардезбанян владеет мастерски. Если уже переходить на личные впечатления, то я особо выделил бы в этой программе вышеупомянутые Uskudar, Enzelee, Arapena / Rhodes и финальный трек: классическую оттоманскую мелодию Nihavent Longa, сочиненную женщиной-композитором и исполнительницей на кеманче Кемани Кевсер Ханим. Впрочем, в этой программе есть из чего выбирать, и многие любители народной музыки найдут себе здесь музыку по душе.

(p) 2008 Alan S. Bardezbanian

© 2019 ARC Music

15 tks / 58 mins

(Alan Shavarsh Bardezbanian – oud; Beth Borgerhoff – acc, p; Mike Gallant – vi; Eric LaPerna – perc; Bau Graves – g; David Hill – b;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, США
музыкальный стиль
балканская музыка, ориентальная музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

John Finbury / Thalma De Freitas - Sorte!

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Да здравствует босса-нова! – так можно в двух словах охарактеризовать содержание этого проекта. Имена двух главных его создателей размещены на обложке альбома. Имени Джона Финбери вы не найдете в списке участвовавших в записи ...
подробнее
16.10.2019

Jon Heilbron - Pieces for Chord Organs

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия
  • музыкальный стиль: авангард
Любопытное совпадение: альбом австралийского музыканта Джона Хейльброна Pieces for Chord Organs – всего лишь второй в истории лейбла Intonema Records альбом органных сольных импровизаций. А первое знакомство нашего сайта с релизами ...
подробнее
16.10.2019

Jordon Dixon - On!

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, хард-боп
Две вещи я понял о Джордоне Диксоне еще до прослушивания его нового альбома On!, а только познакомившись с его биографией: он всецело предан джазу и родной стране. Диксон – южанин, он родился в штате Луизиана, в городе Батон-Руж, а ...
подробнее
16.10.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com