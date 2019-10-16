Alan Shavarsh Bardezbanian - Oud Classics

Символом армянской традиционной музыки среди инструментов, безусловно, является дудук. Но струнный инструмент уд, грушевидная лютня с коротким безладовым грифом, который считается таким же символом арабской музыки, вовсе не чужд и армянам, и грекам, и туркам, словом, всем жителям Балкан и Ближнего Востока. Именно поэтому выпущенный британским лейблом ARC Music альбом Oud Classics имеет еще подзаголовок, сообщающий, что это музыка Армении, Балкан и Ближнего Востока. И это уже второй альбом с музыкой, записанной видным мастером игры на уде Аланом Шаваршем Бардезбаняном (1950- 2006) и его Middle Eastern Ensemble.
Корни семьи Бардезбаняна уходят в Сирию и Анатолию, но сам он родился уже в США, в городе Уотертаун, Массачусетс в 1950 году. Музыкальные способности он проявил с детства, и играть на уде начал еще в подростковом возрасте, выступая в местных клубах армянской диаспоры. Повзрослев, Алан начал интересоваться и другими музыкальными жанрами, в частности, джазом, поступил учиться в известный колледж Беркли в Бостоне, а параллельно играл народную греческую музыку в местных тавернах. В 1977 году, как пишет автор liner notes Бо Грейвс, несколько неожиданно для армянского музыканта, Бардезбанян погрузился в изучение музыкальной системы тюркских и арабских народов – макам. Так, собирая разные источники, Бардезбанян стал крупным знатоком традиционной музыки вышеупомянутых регионов, а в сочетании со своей яркой техникой игры с импровизацией на уде – выдающимся мастером, получившим широкое признание. К сожалению, музыкант умер совсем молодым, ему было только 56 лет. Остались записи, из которых и составлен представляемый альбом.
Бардзебаняна здесь сопровождают его американские коллеги по Middle Eastern Ensemble. Звучание скрпки, гитары или аккордеона конечно делает саунд не канонически традиционным, но первое слово здесь все же за лидером и его инструментом. В альбом вошло пятнадцать треков. Тут и траСимволично, что открывает программу задорная танцевальная мелодия Uskudar
, традиционная тема, популярная и у армян, и у греков, и у арабов, и у турок. Но есть и образчики чисто национальных традиций: попурри из армянских танцев Dari Mana / Ooska Gookas, еще один армянский танец Enzelee, турецкая танцевальная мелодия Rast Kashlamar, инструментальная версии греческих песен Samiotisa и Arapena / Rhodes. Вошли в альбом и произведения конкретных авторов, например, арабская тема Longa Farahfaza египетского мастера игры на уде Риада Аль-Сунбати или мелодия Bir Demet Yasemin турецкого певца Зеки Мюрена, ну и, конечно же, композиции, сочиненные самим Бардезбаняном – всего их здесь три. Что объединяет эту музыку? Прежде всего, удивительная напевность мелодий, энергия, которой брызжут танцевальные темы и – звучание уда, которым Бардезбанян владеет мастерски. Если уже переходить на личные впечатления, то я особо выделил бы в этой программе вышеупомянутые Uskudar, Enzelee, Arapena / Rhodes и финальный трек: классическую оттоманскую мелодию Nihavent Longa, сочиненную женщиной-композитором и исполнительницей на кеманче Кемани Кевсер Ханим. Впрочем, в этой программе есть из чего выбирать, и многие любители народной музыки найдут себе здесь музыку по душе.
(p) 2008 Alan S. Bardezbanian
© 2019 ARC Music
15 tks / 58 mins
(Alan Shavarsh Bardezbanian – oud; Beth Borgerhoff – acc, p; Mike Gallant – vi; Eric LaPerna – perc; Bau Graves – g; David Hill – b;)
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН