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Rozina Patkai - Taladim
01.12.2019
Не частый на наших страницах альбом из Венгрии. Это новая работа певицы, композитора и мастера визуальных искусств из Будапешта Розины Паткаи. Ранее Розина получила не только национальную, но и международную (в частности, в США) известность и завоевала ряд наград за свои альбомы, выполненные в духе бразильского джаза. Ритмы босса-новы оказались очень близки этой венгерской певице с итальянскими корнями. С другой стороны, в 2016 году Паткаи начала работу в новом проекте Minka, где широко использует возможности электронной музыке. Представляемый сегодня альбом Taladim в какой-то степени объединяет тенденции ее предыдущего музыкального творчества: в саунде этой работы есть и латинский аромат, есть и электроника, но, пожалуй, «изюминка» Taladim заключается в концепции альбома.
Его программу Паткаи построила, сочинив музыку и превратив, таким образом, в песни стихи больших поэтов из разных стран. Так, в альбом вошли песни на стихи Поля Верлена (Chanson D’Autumne), Федерико Гарсиа Лорки (Llagas De Amor), Уильяма Блейка (Laughing Song), Томаса Стирнса Эллиотта (Song), отца современной португальской поэзии Фернанду Пессоа (Poe-me As Maos Nos Ombros) и других мастеров. Есть среди них, конечно же, и венгры. В частности, титульная композиция Taladim написана на стихи венгерской поэтессы Зофьи Бан (родившейся, кстати, в столь любимой Розиной Бразилии). Единственная «чужая» композиция в программе – это традиционная босса-нова A Ra с текстом Каэтану Велозу.
Конечно же, при столь высокой поэтической планке, в альбоме есть лиричные баллады, но не менее уверенно высокий чистый голос Розины звучит и в композициях с остро ритмическим рисунком, например, в той же Taladim. Тут надо отдать должное мастерству аранжировок, выполненных супругом Розины, Мартоном Феньвеши, участвовавшим в записи альбома в качестве басиста-синтезаторщика. Очень хорош и саксофонист / пианист Янош Авед, а в «латинских» треках незаменима гитара Иштвана Тота. Своим же персональным фаворитом альбома я бы назвал песню Sea Song на стихи американской поэтессы Джейн Тайсон Клемент, где голосу Паткаи достойно сопутствуют партии Аведа на сопрано-саксофоне и Дитты Романн на виолончели. Работа Паткаи выглядит ярким и необычным цветком, достаточно редким в общем массиве джазовой продукции, стьоит насладиться его изысканным ароматом.
© & (p) 2019 Tom-Tom Records
13 tks / 46 mins
(Rozina Pátkai – voc; János Ávéd – ts, ss, p; István Tóth Jr. – ac.g; Ditta Rohmann – cello; András Dés – ac. perc, el. perc; Márton Fenyvesi - synth b, arr;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия
музыкальный стиль
Латинский джаз,
мэйнстрим
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