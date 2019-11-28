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Ilia Belorukov & Jon Heilbron - Studio & Rotonda
28.11.2019
В самом начале этого года на наших электронных страницах была опубликована рецензия на альбом австралийского музыканта Джона Хейльброна Pieces for Chord Organs, записанный в Петербурге летом 2018 года и изданный петербургским же лейблом Intonema Records. О самом музыканте там рассказывалось довольно подробно, поэтому сейчас повторяться я не буду, а только напомню упоминавшийся в том тексте факт: Джон провел тогда в российской северной столице почти три недели. Появление нового текста, который вы сейчас просматриваете, свидетельствует о том, что записью Pieces for Chord Organs играющий на портативных органах Вontempi австралиец тогда не ограничился.
В тот август в Петербурге Хейльброн еще и весьма плотно посотрудничал с шефом Intonema Records, известным российским музыкантом-экспериментатором Ильей Белоруковым. Результат этого сотрудничества – новый двойной альбом Джона и Ильи под названием Studio & Rotonda. Тут нет каких-то двойных смыслов, все предельно конкретно: первый диск, Studio, объединил две студийные записи музыкантов, сделанные с интервалом в несколько дней, а второй, Rotonda, - «вклинившуюся» по дате между ними концертную запись в ротонде Библиотеки им. Маяковского.
Четыре композиции (от шести до почти девятнадцати минут звучания каждая) первого диска и сорокатрехминутная «живая» сессия весьма органично дополняют друг друга. Альт-саксофон, органы Вontempi, барабан, детская гармоника и разнообразные объекты вступают здесь в сложные взаимоотношения друг с другом и с тишиной. Я бы сказал даже, что именно тишина является основой этого альбома, а различимые нами, повисающие в ней звуки, лишь разрезают эту основу, которая тут же смыкается за ними. Динамика и какое-то развитие практически отсутствуют. Звук и тишина здесь самоценны и равноценны, и лишь характер звука, его тембр и продолжительность варьируются. Странная мысль посетила меня при прослушивании этой работы. Понятия не имею, как Илья и Джон относятся к дзен-буддизму, но Studio & Rotonda показались мне некоей иллюстрацией к знаменитейшему дзенскому коану о хлопке одной падони. Помните: там ни музыка гейш, ни звук капающей воды и ничто иное не были правильным ответом на вопрос учителя, что же такое звук хлопка одной ладони. Только тишина, она же - беззвучный звук, стала верным решением. Мне кажется, полтора часа, которые вы проведете вместе с Ильей и Джоном, слушая Studio & Rotonda, сродни медитации в поисках ответа на старую дзенскую загадку.
© & (p) 2019 Intonema Records
2 CD
1st: 4 tks / 49 mins
2nd: 1 tk / 43 mins
(Ilia Belorukov – as, snare drum, drum synthesizer, vibrating speaker, objects; Jon Heilbron - bontempi chord organs, bells, toy harmonica, tuning fork;)
Линк предоставил Илья Белоруков, Intonema Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия,
Россия
музыкальный стиль
авангард
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