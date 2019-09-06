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Brian Lynch Big Band - The Omni-American Book Club
06.09.2019
Право, странно говорить о новом альбоме лауреата Грэмми и лучшего трубача 2017 года по версии Ассоциации джазовых журналистов, как о дебюте. Тем не менее, для Брайана Линча представляемый альбом, который вполне может стать одним из самых заметных релизов года, является первым на его творческом пути альбомом, записанным с биг-бэндом, в котором Линч – и автор всех композиций, и аранжировщик, и, естественно, лидер этого немалого состава. Состав не только не малый, но и очень представительный. Помимо классных мастеров, собранных Линчем в своем биг-бэнде (достаточно назвать такие имена, как Майк Бриньола или Лоуэлл Рингел), Брайан пригласил еще для записи отдельных треков и целую группу супер-гостей: саксофонистов Харрисона, Либмэна и Снайдеро, лучшую джазовую скрипачку мира последних лет Регину Картер, флейтиста Дафниса Прието.
И что же он предложил этой блистательной команде? Альбом называется The Omni-American Book Club, а на обложку вынесен еще и подзаголовок: My Journey Through Literature In Music, то есть «Мой путь в музыку через литературу». С подзаголовком все ясно, а вот основное название требует пояснения. Оно восходит к книге умершего шесть лет назад во весьма почтенном возрасте джазового критика и писателя Альберта Ли Мюррея The omni-Americans: New perspectives on Black experience and American culture, написанной в 1970 году. В то бурное время (Вьетнам, борьба за равные права афроамериканцев) темнокожий автор проводит идею решающего влияния афроамериканской культуры на культуру США в целом. Если говорить о джазе, спорить тут не о чем, но Мюррей имеет ввиду и другие сферы, в частности, литературу. На мой взгляд, который не могу не высказать, это абсурдно. Но белый музыкант Брайан Линч видит ситуацию иначе, что и отражено в его новой работе. Глубоко проникшись идеями Мюррея, он видит линию развития литературы своей страны глазами Мюррея: от либерала Уильяма ДюБуа до радикала Амири Барака и далее, и через книги этих и других авторов разных взглядов ищет новые идеи для своей музыки. Что ж, это его суверенное право, и далее идеологическую составляющую работы Линча я не комментирую.
Если же говорить о музыке, то тут все менее дискуссионно. Линч в свое время прославился своими работами в латинском джазе, за что, собственно и получил Грэмми вместе с Эдди Палмиери в 2007 году (Simpatico, лучший альбом латинского джаза). В The Omni-American Book Club, большом, почти двухчасовом проекте, глубокое понимание и любовь к латинским ритмам сочетается с незаурядным мастерством и креативностью в сфере straight ahead джаза. В альбоме есть прекрасные образчики и той, и другой стилистики в столь сочных авторских аранжировках, что не верится, что ранее Брайан работал только в малых составах. К этому добавим яркие соло именитых гостей, и, конечно же, многочисленные сольные партии самого Линча. Так что, это работа высокого класса, на которую не может не обратить внимание каждый уважающий себя любитель джаза.
© & (p) 2019 Hollistic Music Works
2 CD
1st: 6 tks / 61 mins
2nd: 5 tks / 55 mins
(Bryan Lynch – tp; Tom Kelley – as, ss, fl; David Leon – as, fl, cl; Gary Keller – ts, fl, cl; Chris Thompson-Taylor – ts, cl; Mike Brignola – bars, bass cl; Dante Luciani, Carter Key, Steven Robinson tb; John Kricker -bass tb; Michael Dudley, Jean Caze, Jason Charos, Alec Aldred – tp; Alex Brown – p; Lowell Ringel – b, el.b; Hilario Bell, Kyle Swan – dr; Murph Aucamp – perc; with Donald Harrison – sax; Regina Carter – vi; Dafnis Prieto – dr; Dave Liebman – ss; Orlando “Maraca” Valle – fl; Jim Snidero – as;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз,
мэйнстрим
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