Robert Jospe Express - Just Lookin’

Восьмой по счету альбом барабанщика, композитора, бэнд-лидера и педагога Роберта Жоспе Just Lookin’ – прекрасный повод для более близкого знакомства с этим музыкантом и его творчеством. Роберт родом из Манхэттена, где он появился на свет в уже довольно далеком 1950 году. Его родители – родом из Бельгии, и любовь к музыке сыну привили именно они. Активную деятельность на джазовой и роковой сцене Нью-Йорка он начинал с фьюжн группой Cosmology, а впоследствии работал с такими выдающимися музыкантами, как Майкл Брекер, Либмэн, Скофилд и Аберкромби. Кстати, учителями, посвящавшими его в тонкости игры на ударных были тоже не кто-нибудь, а Тони Уильямс и Боб Мозес. Свой первый альбом Inner Rhythm он записал с 1990 году с одноименной группой (любовь к фьюжн мне чудится и в этом названии: сразу вспомнил диск МакЛафлина Inner Mountimg Flame). С 1992 года Роберт связал свою жизнь с Вирджинией. В этом штате он и по сей день преподает в местном университете, пишет и издает пособия по игре на ударных и, конечно же, продолжает работать над собственными проектами, причем, весьма успешно. Подтверждением этому факту могут служить две «четырехзвездочные» оценки его работ в Downbeat и два четвертых места (высший успех Жоспе) в чартах JazzWeek.
Just Lookin’ Роберт записывал с Robert Jospe Express, это проект, почти идентичный его же трио с добавлением в нескольких треках трубача и гитариста. Основные же партнеры Жоспе – это клавишник Батч Тейлор и басист Дэйн Алдерсон: почти классическое джазовое фортепьянное трио, только вместо акустического инструмента здесь присутствуют клавишные. Этот состав существует с 2013 года. Симптоматична и программа альбома: три композиции Жоспе, одна – Тейлора, одна – плод совместного творчества всего трио и один кавер. Какой? The One Step Чика Кориа времен его горячего романа с музыкой фьюжн, из альбома 1978 года Friends (трио Жоспе уже давно играет эту вещь на своих концертах). Думаю, вы уже догадались, что Роберт Жоспе остается верен своей любви к электрической музыке фьюжн и в этой работе. Четкий ритм, развернутые «поливы» клавишных (Тейлор играет и на электрифицированном фортепьяно, и на Хэммонде), хороший драйв в темповых вещах, вроде титульной, терпкая чувственность баллад, устойчивый привкус блюза. Очень уместно и выразительно украшает саунд группы труба Джона Д’ Эрса в Just Lookin' и Round Seven. И он, и гитарист Брайан Меско, играющий в Snowed In – старинные партнеры Жоспе по многим выступлениям и записям. Думаю, поклонников фьюжн этот альбом должен порадовать.
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