Jeff Coffin & Dream Shanti - Music In Our Dreams

Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу ...