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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Jeff Coffin & Dream Shanti - Music In Our Dreams

21.07.2019

Jeff Coffin & Dream Shanti - Music In Our Dreams
Джефф Коффин (р.1965) знаком интересующейся джазом публике прежде всего благодаря четырнадцатилетней работе (1997-2010) в очень популярном ансамбле Bela Fleck & the Flecktones, увенчанной тремя премиями Грэмми. Кроме того, с 2008 года Джефф играет в тоже очень известном, но уже в сфере рок-музыки, коллективе Dave Matthews Band. Конечно же, есть у него и собственные проекты, например, Jeff Coffin & the Mu'tet, а его персональная дискография насчитывает полтора десятка альбомов. Music In Our Dreams и новый проект Dream Shanti займут особое место в творческой жизни Коффина.

Здесь Джефф прикоснулся к сфере взаимодействия разных музыкальных культур, в частности, джаза и индийской классической музыки. Проект вырос из джем-сешн, которую Коффин провел в своей домашней студии звукозаписи в Нэшвилле, Теннесси с двумя индийскими музыкантами, одним из лучших современных индийских таблистом Субратой Бхаттачарьей, уже имеющим опыт синтеза джаза и индийской музыки, и ситаристом Индраджитом Банерджи, представителем семьи, где индийскуя классическуя музыку играет уже не одно поколение. Коффин привлек к участию в проекте своих коллег, ритм-группу Dave Matthews Band: басиста Стефана Лессарда и ударника Картера Бьюфорда, перкуссиониста из своего старого коллектива, команды Белы Флека, Роя «Фьючермэна» Вутена, еще одного перкуссиониста, своего старого приятеля Джордана Перлсона, а также новоорлеанского пианиста Криса Уолтерса. Участие в проекте приняла и жена Джеффа, японка Риоко Сузуки. Так родился ансамбль Dream Shanti и его альбом Music In Our Dreams.

Сам Джефф выступил здесь, как супер-мультиинструменталист, использовав при записи четыре типа саксофонов, три типа флейт и два типа кларнетов. Кроме того, он написал для альбома две пьесы – титульную и Take It To The Bridge. Столько же композиций принес в проект Бхаттачарья: Joy и Live In 5. Одна композиция принадлежит перу Банерджи, а еще две, закономерно самые длинные, стали плодом совместной импровизации музыкантов Dream Shanti. Одна из них носит «говорящее» название Miles Meets The Mahatma. Да, это действительно встреча джаз-рока в духе Майлса Дэвиса с индийской музыкой. Встреча не первая, таких проектов поклонники этно-джаза знают немало. В случае Dream Shanti хорошо заметно, где превалирует «Майлс», а гле – «Махатма», в основном в зависимости от автора той или иной пьесы. Так, очень мощно прозвучал индо-фанковый трек Take It To The Bridge, на мой вкус, один из лучших на диске. Но наибольшего синтеза, опять-таки, на мой вкус, музыкантам удалось добиться в обеих совместных вещах: Miles Meets The Mahatma и Dancing With The Moon. Высокое мастерство музыкантов, уважение к особенностям разных культур, помогли особенно ярко высветить их достоинства. Не знаю, получит ли проект Dream Shanti продолжение, но, послушав Music In Our Dreams, очень бы этого хотелось.

© & (p) 2019 Ear Up Records

7 tks / 52 mins

(Jeff Coffin - ss, as, ts, bars, bass fl, alto fl, c fl, cl, bass cl; Subrata Bhattacharya – tabla, bol recitation; Indrajit Banerjee – sitar, zitar; Carter Beauford – dr (tks 1,3,6); Stefan Lessard – el.b, ac.b; Roy “Futureman” Wooten – wavedrum, cajon, perc, dr; Chris Walters – p, keyb; Jordan Perlson – caixi drum, bells, triangle, perc, camel bell, metal plate, shakers (tks 1,4,5); Ryoko Suzuki – harmonium (tks 2,7);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз, этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, США, Япония
музыкальный стиль
индийская музыка, фанк, фьюжн, этно-джаз
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