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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

AKE - I Remember The Trees

стиль:
01.06.2019

AKE - I Remember The Trees
Это будет достаточно странная рецензия, потому что информация о создателе этого проекта крайне скудна. Нет подробностей на конверте альбома: только названия треков и краткий эпиграф(?) в виде диалога: «Что это такое? Это были деревья… Они больше не существуют.» Не добавил подробностей и пресс-релиз, присланный старым другом нашего сайта Жюльеном Фернандесом. То есть какие-то факты в нем есть, но они словно подернуты туманом… Я знаю только, что автор альбома – итальянец, живет в Турине, зовут его Элиа, а ник AKE - это акроним, сотавленный из первых букв его подлинного имени. Вырос он «у подножия гор» - можно предположить, что в предгорьях Альп, в детстве учился игре на фортепьяно, но этот процесс его не сильно вдохновлял: AKE гораздо интереснее было сочинять собственную музыку, чем исполнять чужую. Ник ему понадобился, как олицетворение креативного alter ego, своего рода маска, дающая внутреннюю свободу.

АКЕ пишет и исполняет электронную музыку с использованием широкого арсенала современных возможностей в этой сфере. Альбом I Remember The Trees из шести треков воспринимается, как единая сюита, подчиненная общей идее. В пресс-релизе ее поясняет (или наоборот?) довольно объемный текст, который я назвал бы стихотворением в прозе. Тут важен не столько сам текст, сколько настроение, им создаваемое. Надо сказать, что оно господствует и в музыке альбома. Это некая ностальгия, вселенская печаль, это эстетика тлена, разрушения, ржавчины, под названием время, которое разъедает нашу жизнь. Я не знаю, сколько лет AKE, мне кажется, что это достаточно молодой человек, но его проект I Remember The Trees оставляет впечатление, что он сделан человеком, умудренным жизнью, уставшим от нее и с болью глядящим на техницистские перемены в окружающем мире все новых и новых гаджетов и все более съеживающейся и отступающей под этим натиском природы. Главный же парадокс в том, что для передачи этих эмоций AKE использует самые современные средства электронной музыки, делает это весьма талантливо и умеет донести до слушателя мир обуревающих его эмоций. Возможно, я ошибаюсь в трактовке этого проекта, но чтобы составить собственное мнение, надо послушать этот загадочный и нарочито герметичный проект…

© & (p) 2019 TRST Records

6 tks / 37 mins

Диск предоставил Julien Fernandez, 5 Roses Press

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард
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