Daniela Savoldi - Ragnatele

Первое знакомство с творчеством итальянской виолончелистки с бразильскими корнями Даниэлы Савольди пришлось на ее второй альбом. Даниэла живет и работает в Брешии. Осваивать игру на виолончели она начала в десятилетнем возрасте, и это стало делом ее жизни. После окончания консерватории Савольди осознала, что академическое музицирование – это не совсем то, что ее интересует. В поисках своего пути она перебрала множество различных направлений: от разнообразной этники (клезмер, бразильская, индийская музыка) и до поп-музыки, работала и работает со многими итальянскими музыкантами. Но в центре ее интересов всегда оставалась импровизация. Свой первый авторский альбом Trasformazioni Даниэла Савольди выпустила в 2016 году.
И вот пришел черед второго альбома, который Даниэла назвала Ragnatele, что на русский можно перевести с итальянского, как «Паутина», а можно, как «Хитросплетения» - какой вариант имела ввиду исполнительница, судите сами. Шесть авторских композиций Савольди исполняет на виолончели с добавлением различных эффектов – от простой реверберации звука и до более изощренного применения техники лупинга с помощью loop station, превращая свое сольное выступление в ансамбль виолончелистов. Стилистику ее музыки я бы определил, как «деликатный авангард», а, если хотите, - продвинутая академическая музыка. В самом деле: используя импровизационные инструменты, Даниэла сохраняет классическую форму своих композиций. В таких пьесах, как Storia di un attentato и финальной Modulatori, она вообще не применяет лупинг, еще более акцентируя академическую сторону своей музыки. Самая длинная композиция альбома, Dada, дала наибольшее поле для воображения слушателя, стремящегося уследить за своенравным полетом звуков виолончели и ее электронных клонов. Что ж, если Даниэла имела ввиду в названии этой пьесы дадаизм, ранний предшественник сюрреализма, то музыкальное воплощение придуманной Тристаном Тцара интеллектуальной игры выглядит вполне адекватным. А вот в Storia di un attentato Савольди обращается к темам куда более серьезным и трагическим: эта композиция посвящена трагической гибели в 1992 году сицилийского юриста Паоло Борселлино и сопровождающих его лиц, в результате взрыва, устроенного мафией. Так что, воспоминаня о сериале «Спрут» тут возникают сами собой.
Не знаю, как оценили бы искусство Савольди такие гранды классической виолончели, как Казальс или Ростропович, но Ragnatele вполне способен привлечь внимание самого широкого круга слушателей с разнообразными интересами: музыка Даниэлы, говоря языком компьютерщиков, «дружелюбна к пользователю» идостаточно глубока в то же время.
© 2019 Daniela Savoldi
6 tks / 34 mins
(Daniela Savoldi – cello, loop station;)
Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press
Леонид АУСКЕРН