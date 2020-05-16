Nunzio Ferro & Casino' Babis - C'est la Vie!

Отличный образчик современного цыганского джаза по-итальянски являет нам гитарист Нунцио Ферро и группа Casino' Babis в своем дебютном альбоме C'est la Vie! Это сакраментальное французское выражение давно уже не нуждается в переводе. Для Нунцио Ферро оно приобрело особое значение. Как говорит сам музыкант, «C'est la Vie! – это не просто название моего первого альбома, это философия, которая ведет меня по жизни до сих пор. Это история моей жизни, как музыканта, начинавшаяся с сильнейшего желания учиться и расти, развившегося в стремление придать смысл каждому опыту, каждой ноте. Французские цыгане предлагают нам принимать жизнь такой, какая она есть, с открытыми глазами». Простота и мудрость этого выражения – «такова жизнь!» - воплотилась силами итальянских музыкантов в альбом из девяти композиций, разных по настроению и инструментарию, но всегда задевающих в душе самые чувствительные струнки, как прекрасно умел это делать в свое время великий гитарист Джанго Рейнхардт, отец цыганского джаза или, как его называют во Франции, джаз-мануш.
Любой современный исполнитель цыганского джаза так или иначе опирается на опыт Джанго, но каждый делает это по-своему. У Ферро и его коллег это получается весьма интересно и оригинально. Состав группы Casino' Babis – это две гитары, контрабас и кларнет. Мы помним, что слава знаменитого Quintette du Hot Club de France основывалась на дуэте скрипки и гитары, дуэте двух титанов – Рейнхардта и Грапелли. Саунд Casino' Babis в этом плане выглядит разнообразнее. В основном варианте на авансцену здесь выдвинуто взаимодействие гитар Ферро и Марко Кавальере и кларнета Луиджи Акваро, но почти в половине треков в эту комбинацию добавляют новые краски, то саксофон (Cinco de la manhana, Venerdi' 13), то бандонеон (Poussette en Paris), и даже редкие в цыганском джазе ударные (Woods). Разнообразны и композиции, которые звучат в альбоме. Если стартовая Black Out или, скажем, Mr Heisenberg дают пример классическего цыганского свинга, то совсем другое настроение рождают лиричная пьеса Konigssee Bolero, джазовый вальс Valzerino или романтичное послание Парижу Poussette en Paris.
Выражение C'est la Vie! глубже, чем кажется. Точно также цыганский джаз способен передавать самые тонкие эмоции. И Нунцио Ферро и его группе это удается в полной мере. Музыкантов можно поздравить с таким дебютом и пожелать решительно двигаться дальше. Остановка – это шаг назад, такова жизнь!
(Nunzio Ferro, Marco Cavaliere – g; Giovanni Mastrangelo- b; Luigi Acquaro – cl; with Gianni Iorio – bandoneon (tk 6); Gaetano Partipilo -as ( tk 8); Antonio Aucello – ss (tk 2); Antonio Cicoria – dr (tk 9);)
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