ChimyTina - A Very ChimyTina Christmas

Вот и еще один рождественский альбом пожаловал к нам в гости. На этот раз это A Very ChimyTina Christmas от ChimyTina. Что такое ChimyTina? Так назвали свой дуэт молодые нью-йоркские музыканты, вокалистка Мартина ДаСильва и басист Дэн «Шими» Шмелински, работающие вместе с середины 2014 года. Оба они – уроженцы Нью-Йорка и, несмотря на молодость, уже прочно стоят на ногах в здешнем джазе. У Мартины бразильские корни, и она известна прежде всего, как исполнительница джаза с бразильским акцентом. Она выступает в группе The Ladybugs, а также с собственным коллективом, много ездит по Штатам и Европе и получила уже немало лестных отзывов в прессе. Шими всего 25 лет, но он уже один из самых перспективных джазовых басистов: работал с Уинтоном Марсалисом, Брэдом Мельдоу, Джои Александером. Известен он уже и нашим читателям, по участию в дебютном альбоме российского пианиста Евгения Сивцова Zoo. Так что, Тина и Шими – это те, за кем будущее американского джаза.
Коллекция рождественских песен A Very ChimyTina Christmas – фонографический дебют дуэта. В нее вошла одна оригинальная композиция - Diamonds and Pearls, и девять стандартов. Удовольствие я начал получать с первого же трека, Greensleeves, одной из своих любимых тем, которые могу слушать бесконечно. И версия ChimyTina впечатление совсем не испортила. Вообще-то, дуэт голос – контрабас, который когда-то очень любила Шейла Джордан, - штука трудная, но ребята чувствуют себя в этом формате весьма уверенно. Сочетание звонкого и гибкого голоса Тины и густого низкого звучания контрабаса Дэна очень эффектно выглядит и в Last Christmas
, песне, ставшей пилотным синглом этого альбома. Кроме того ChimyTina работают здесь дуэтом, помимо названных, еще только в одном треке: The Christmas Song
, в остальных композициях дуэт поддерживают гости проекта. В бразильской теме Жоао Жильберту Presente De Natal и в Diamonds and Pearls – это гитарист Габи Шиндер, еще в двух треках – вибрафонист Джоэль Росс и саксофонист Лукас Пино, ну, а в Santa Claus Is Coming To Town вообще возникает необычная комбинация: два контрабаса и голос! В этой композиции к дуэту присоединился бывший педагог Дэна в годы его учебы в Джульярде Бен Вольф.
Все вместе выглядит очень симпатично – и в плане рождественского настроения, и в плане чисто джазовых достоинств альбома. Рекомендую!
© & (p) 2019 Outside In Music
10 tks / 31 mins
(Martina DaSilva – voc; Dan “Chimy” Chmielinski – b; with Lucas Pino – sax (tks 2,6); Joel Ross – vibe (tks 8,10); Ben Wolfe – b (tk 9); Gabe Schnider – g (tks 5,7);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН