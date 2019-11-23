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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

ChimyTina - A Very ChimyTina Christmas

23.11.2019

ChimyTina - A Very ChimyTina Christmas
Вот и еще один рождественский альбом пожаловал к нам в гости. На этот раз это A Very ChimyTina Christmas от ChimyTina. Что такое ChimyTina? Так назвали свой дуэт молодые нью-йоркские музыканты, вокалистка Мартина ДаСильва и басист Дэн «Шими» Шмелински, работающие вместе с середины 2014 года. Оба они – уроженцы Нью-Йорка и, несмотря на молодость, уже прочно стоят на ногах в здешнем джазе. У Мартины бразильские корни, и она известна прежде всего, как исполнительница джаза с бразильским акцентом. Она выступает в группе The Ladybugs, а также с собственным коллективом, много ездит по Штатам и Европе и получила уже немало лестных отзывов в прессе. Шими всего 25 лет, но он уже один из самых перспективных джазовых басистов: работал с Уинтоном Марсалисом, Брэдом Мельдоу, Джои Александером. Известен он уже и нашим читателям, по участию в дебютном альбоме российского пианиста Евгения Сивцова Zoo. Так что, Тина и Шими – это те, за кем будущее американского джаза.

Коллекция рождественских песен A Very ChimyTina Christmas – фонографический дебют дуэта. В нее вошла одна оригинальная композиция - Diamonds and Pearls, и девять стандартов. Удовольствие я начал получать с первого же трека, Greensleeves, одной из своих любимых тем, которые могу слушать бесконечно. И версия ChimyTina впечатление совсем не испортила. Вообще-то, дуэт голос – контрабас, который когда-то очень любила Шейла Джордан, - штука трудная, но ребята чувствуют себя в этом формате весьма уверенно. Сочетание звонкого и гибкого голоса Тины и густого низкого звучания контрабаса Дэна очень эффектно выглядит и в Last Christmas, песне, ставшей пилотным синглом этого альбома. Кроме того ChimyTina работают здесь дуэтом, помимо названных, еще только в одном треке: The Christmas Song, в остальных композициях дуэт поддерживают гости проекта. В бразильской теме Жоао Жильберту Presente De Natal и в Diamonds and Pearls – это гитарист Габи Шиндер, еще в двух треках – вибрафонист Джоэль Росс и саксофонист Лукас Пино, ну, а в Santa Claus Is Coming To Town вообще возникает необычная комбинация: два контрабаса и голос! В этой композиции к дуэту присоединился бывший педагог Дэна в годы его учебы в Джульярде Бен Вольф.

Все вместе выглядит очень симпатично – и в плане рождественского настроения, и в плане чисто джазовых достоинств альбома. Рекомендую!

© & (p) 2019 Outside In Music

10 tks / 31 mins

(Martina DaSilva – voc; Dan “Chimy” Chmielinski – b; with Lucas Pino – sax (tks 2,6); Joel Ross – vibe (tks 8,10); Ben Wolfe – b (tk 9); Gabe Schnider – g (tks 5,7);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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