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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Bernie Mora and Tangent - No Agenda

18.10.2019

Bernie Mora and Tangent - No Agenda
Американский гитарист с юга Техаса, из Сан-Антонио, Берни Мора назвал свежий альбом своей группы Tangent весьма скромно: No Agenda, что в переводе означает «Без повестки дня» (так называется и одна из композиций этой девятитрековой программы). Возможно, тут есть намек и на тот факт, что от No Agenda не стоит ждать каких-либо концептуальных изысков, вторых и третьих планов. Нет, это вполне однозначный, стилистически однородный альбом, и Берни Мора с первого же трека не скрывает от слушателя, что любит музыку фьюжн и приглашает всех желающих разделить с ним эту любовь.

Все девять треков альбома сочинил сам Мора, он же аранжировал музыку для своей группы Tangent, в которой нашлось место и духовой секции, представленной Ли Торнбергом, работающим, как с трубой, так и с тромбоном, и саксофонистом и флейтистом Дугом Уэббом, на мой взгляд, одним из самых заметных музыкантов состава. Уэбб заявляет о себе уже в стартовом соло без аккомпанемента стартовой композиции Mon Cheri, которая после этого джазового начала возвращается к характерному рок-звучанию с лидирующей гитарой Берни. И в дальнейшем Уэбб весьма неплох, особенно в диалогах с клавишными Кори Элли в новой версии уже ранее записывавшейся Морой композиции Take Me Away. Мора и его ритм-группа отвечают за драйв, неизменный во всех композициях этой существующей уже семь лет группы. Соло Моры в Cup A Joe – это образцовое соло рок-гитариста, где лидер Tangent весьма эффектен. Но наиболее сбалансированными в плане соотношения рока и джаза я назвал бы две иные композиции альбома: Later Daze и Pale Moon Funk. Несколько особняком стоит финальная пьеса It’s a Honu World с участием двух гостей – Эрика Ансуорта на безладовом басу и, в первую очередь, Лейлани Риверы Лоу с гавайским вокалом: неплохо, но не совсем в духе этой программы.

Не могу сказать, что Берни Мора и его парни меня чем-то удивили. Но они и не ставили это своей задачей. Это просто старый добрый джаз-рок, может быть, чуть винтажный, но неизменно радующий сердца поклонников остро ритмичной музыки с джазовыми «изюминками».

© & (p) 2019 Rhombus Records

9 tks / 37 mins

(Bernie Mora – g; Charles Godfrey – dr,perc; Daniel Becker –b, ac. 12 string; Doug Webb – sax,fl; Corey Alley – keyb; Lee Thornberg – tp, tb; with Eric Unsworth-fretless b (tk 9); Leilani Rivera Low - Hawaiian Chant (tk 9(;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

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