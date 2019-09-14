Hendrik Meurkens - Cobb’s Pocket

Уверен, что этот альбом привлечет многих. Тому есть много причин. Первая – имя лучшего джазового харпера мира на обложке. Немецкий гармошечник с голландскими корнями, живущий ныне в Нью-Йорке, абсолютно справедливо считается наследником покойного Тутса Тилеманса, носившего до конца жизни этот неофициальный титул. Высокое мастерство в игре на хроматической губной гармонике, несомненный композиторский талант, яркие проекты в сфере латинского джаза (Меркенс очень любит бразильскую музыку) и современного мэйнстрима, делают каждый новый проект 62-хлетнего музыканта, начинавшего с игры на вибрафоне и обратившегося к губной гармонике после того, как он впервые услышал игру на этом инструменте Тутса Тилеманса, настоящим событием. Приятно, что многие из этих событий освщались нашим сайтом.
Причина следующая: Джимми Кобб. Его имя тоже украшает обложку альбома (Cobb’s Pocket – одна из трех авторских композиций Меркенса в программе). Но присутствует в записи и он сам – живая легенда, 90-летний (!) действующий барабанщик, многолетний партнер Майлса Дэвиса, последний остающийся в живых участник записи альбома Дэвиса Kind Of Blue (1959) – одного из самых значительных в истории джаза. До этого альбома Кобб дважды записывался с Меркенсом: в 1999 (New York Nights) и 2016 (Harmonicus Rex, этот альбом есть в архиве наших CD-обзоров) годах. Как говорит сам Мертенс, «… я всегда считал, что пока Джимми Кобб рядом, было бы преступлением не пригласить его».
Наконец, причина третья, о которой также говорит сам Меркенс: «Я был удивлен, что сочетание Хэммонд В3 органа, гитары и гармоники до сих пор было столь редким. Гармоника отлично вписывается в классическую органную группу – это все очень блюзовые инструменты». Эту цитату приводит в liner notes альбома маститый Скотт Янов, поясняя, что обычно квартет с органом включает тенор-сакс, гитару и ударные, и такие знаменитости, как Тутс Тилеманс или Бадди Лукас крайне редко играли с органом. Для Хендрика Меркенса это первый такой опыт, в котором помимо Кобба участвовали и такие не последние в джазе люди, как Майк ЛеДонн и Питер Бернстайн.
И опыт оказался более, чем впечатляющим. После стартовой пьесы Хэнкока Driftin' ЛеДонн и Меркенс действительно доказали, что их инструменты в умелых руках (и губах) буквально сочатся блюзом – и в титульной Cobb’s Pocket, и, особенно, во Frame for the Blues
Слайда Хэмптона, лучшей, на мой вкус, вещи альбома, где еще и Бернстайн сыграл замечательное соло. Дальше терпкий привкус блюза постепенно рассеивается, следующие пьесы носят несколько иной характер, отчего слушать их ничуть не менее интересно. Ну как не восхититься, к примеру, композицией Сэма Джонса Unit Seven
, где диалог хэммонда и гармоники прерывает небольшая интерлюдия в виде соло на ударных от Джимми Кобба, показывающего наглядно, что возраст просто не властен над этим музыкантом. «Карман Кобба» (так переводится название альбома) оказался весьма глубок, и четыре больших мастера во главе с Хендриком Меркенсом извлекли из него массу интересного.
© & (p) 2019 In and Out Records
8 tks / 50 mins
(Hendrik Meurkens – harm; Mike LeDonne - Hammond B3; Jimmy Cobb – dr; Peter Bernstein – g;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН