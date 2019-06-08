Witold Janiak - Noesis

В 1957 году американский композитор, историк и теоретик джаза Гюнтер Шуллер ввел в обращение термин «третье течение». Так он н музыку, синтезирующую в себе элементы академической музыки и джаза. Не все приняли его взгляды в обоих лагерях. Кто-то «третье течение» воспринимает, как ушедшее в историю музыкальное направление, имевшее место в определенный период времени. Но мне этот термин кажется вполне жизнеспособным и в наши дни, и трудно найти проект, который лучше бы вписывался в его рамки, чем новый альбом польского пианиста и композитора Витольда Яняка Noesis.
Выпускник Академии музыки в Катовицах, Яняк сегодня живет и работает в Лодзи, преподает джаз в местной Академии музыки. Но весьма активно развивает Витольд и собственное творчество, двигаясь в музыке сразу по двум дорогам, и в равной степени успешно. В области джаза он пополнил впечатляющий список блистательных пианистов польской джазовой школы, стал лауреатом целого ряда отечественных джазовых фестивалей, играл и на многих фестивалях в Европе. Дважды, в 2009 и 2014 годах, Общество Меломанов присуждало ему т.н. «Джазовый Оскар». Яняк сотрудничал со Збигневом Намысловским, Цезарием Конрадом, Петром Бароном и другими. В то же время Яняк является лауреатом академического фестиваля современной музыки в Кракове. Его дискография насчитывает пять альбомов. Два из них он записал со своим трио, два - с квартетом Witold Janiak Mainstreet Quartet, и в них джаз испытывает сильное воздействие польской народной музыки, а пятый его альбом Stabat Mater Dolorosa, сделанный в дуэте с вокалистом Адамом Рымаржем и посвященный Страстям Христовым возрождает традиции духовной музыки на светской сцене. Новый проект Noesis, записанный со струнным квартетом, объединил джазовые и академические тенденции творчества Витольда Яняка.
Впрочем, лучше всего услышать характеристику этой работы от самого Яняка. Витольд привел ее в письме к автору этих строк: « Суть этого альбома во взаимодействии импровизирующего фортепьяно со струнным квартетом, где чисто джазовые элементы (импровизация, подход к ритмическим задачам, развитие формы) сталкиваются с академическими (фактура, звучание, интерпретация). На более глубоком уровне здесь джазовый пианист также рассчитывается со своим академическим прошлым. Интересным аспектом являются также связи с польской народной музыкой. Noesis – это греческое слово, означающее проникающий взгляд на самую суть вещей. В философии Платона этим термином обозначается чистая мысль, с помощью которой человек постигает подлинный, настоящий мир идей. Материал альбома в большой степени связан с воображением, экспрессивной попыткой найти ответ на вопрос, может ли музыка стать инструментом чувственного познания мира».
Лаконичные названия семи пьес-частей альбома лучше всего раскрывают предмет этого исследования: Nadzieja («Надежда»), Ziemia («Земля»), Światło («Свет»), Człowiek («Человек»), Samotność («Одиночество»), Obojętność («Равнодушие»), Pojednanie («Соединение»). Уважением к уровню реализации заявленной задачи проникаешься уже с первых минут звучания. Это сильная, глубокая музыка, требующая и от слушателя серьезной интеллектуальной работы и неослабного внимания – это на одном уровне восприятия. На другом – это просто очень красивая и высокопрофессионально исполненная музыка. Каждая из пьес хороша по-своему. Среди тех, что «зацепили» меня особенно сильно, назову в первую очередь Światło с очень эмоциональной и виртуозной партией фортепьяно. Музыка здесь действительно словно залита безбрежным светом, несет мир и покой. Совсем иначе решен Człowiek. Человек, как известно, существо противоречивое, раздираемое иногда прямо противоположными друг другу желаниями, подчас мелкими страстями, - такова и музыка этой части, нервная, мятущаяся, здесь уж от покоя нет и тени. Довольно жутковато слушать Obojętność. Нет, здесь все тоже весьма красиво, сыграно с блеском, но все время думаешь о контрапункте темы и ее отражения в музыке: одиночество в бегущей мимо и занятой своими делами толпе? Здесь уже попахивает не Платоном, а экзистенциализмом Сартра и Камю. А вот последняя часть, Pojednanie, как мне показалось, имеет больше отношения к самому автору. По ходу ее развития, здесь наиболее ярко проявляются джазовые элементы, можно расслышать фольклорные отзвуки и, конечно, все ту же безупречную академичность звучания. Вот и произошло соединение разных начал в музыке Витольда Яняка – в этой пьесе и во всем альбоме. Незаурядная работа, которая стоит внимательного и вдумчивого прослушивания.
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7 tks / 56 mins
(Witold Janiak – p; Dominika Sznajder, Paulina Kołodziejczyk – vi; Monika Świniarska – viola; Jakub Lemański – cello;)
Линк предоставил Witold Janiak
Леонид АУСКЕРН