Judy Wexler - Crowded Heart

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Judy Wexler - Crowded Heart

22.07.2019

Judy Wexler - Crowded Heart
Скучновато слушать альбомы вокального джаза, в которых исполнители (чаще – исполнительницы), составляя программу, перебирают все те же тридцать-сорок эвергринов из Great American Songbook. А когда и голоса, и манера пения похожи, какбудто их создавали под копирку, становится совсем грустно. В случае с альбомом Crowded Heart калифорнийской вокалистки из Лос-Анджелеса Джуди Векслер, ни та, ни другая опасность вам не грозит.

Во-первых, Джуди – обладательница довольно высокого голоса с ярким, запоминающимся тембром, но главное – в своем пятом по счету альбоме (открыла она свою дискографию в 2005 году) Векслер применила совершенно оригинальную концепцию составления программы. Вместо того, чтобы вновь и вновь обращаться к Гершвину, Коулу Портеру, Роджерсу с Хартом или Виктору Янгу, Джуди представила свлим потенциальным слушателям коллекцию из десяти «стандартов ХХI века». Вместе со своим продюсером и аранжировщиком, известнейшим пианистом Аланом Паскуа (Тони Уильямс, Джек ДеДжонетт, Боб Дилан, Сантана), она обратилась к музыке самой что ни есть современной, причем не только джазовой. Так в программе вместе с композициями одного из ведущих джазовых пианистов Фреда Херша (Stars, с текстом Нормы Уинстон), короля мужского вокального джаза последних лет Грегори Портера (Painted on Canvas) или опытнейшего композитора и пианиста Алана Броадбента (The Last Goodbye, с текстом Джорджии Мансио) появились I Took Your Hand итальянца Энрико Пьеранунци на стихи Лоррейн Фезер (в оригинальной инструментальной версии это была пьеса Fellini’s Waltz), бразильская самба Circus Life Лючианы Соузы, Лэрри Кляйна и Дэвида Батто и восхитительный трек Parisian Heartbreak, плод музыки французского мастера нуэво танго Ришара Гальяно и блистательного джазового вокалиста Курта Эллинга. Не буду перечислять все номера программы, но поверьте: проходных вещей в ней нет.

Высокому уровню вокального масерства и артистизму Джуди Векслер соответствует и отличное инструментальное исполнение. Среди приглашенныч к участию в проекте преимущественно калифорнийских музыкантов большинство составляют люди, работавшие с певицей на ее предыдущих альбомах и хорошо знающие ее манеру исполнения. Но особое место принадлежит, конечно, Алану Паскуа. Половина потенциального успеха альбома – за ним. Он не только аранжировал темы и продюсировал проект, но и принес в него собственную композицию And We Will Fly на стихи Эллинга и Гэлдстоуна, исполнил все фортепьянные партии, а в Circus Life еще и удивил художественным свистом. Резюме будет коротким: это стоит услышать!

© & (p) 2019 Jewel City Jazz

10 tks / 47 mins

(Judy Wexler – voc; Alan Pasqua - p, melodica, whistling; Larry Koonse – g; Josh Johnson – as; Bob Sheppard - alto fl; Darek Oles – b; Steve Hass – dr; Aaron Serfaty – perc; Stefanie Fife – cello;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Hila Puntur - Plastic Polaroid

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Германия, Исландия, Швейцария
  • музыкальный стиль: кроссовер
Plastic Polaroid – дебютный альбом группы Hila Puntur. Проект этот в полной мере можно назвать международным, так как в состав группы входят представители сразу четырех стран: Швейцарии, Германии, Австралии и Исландии. При этом ...
подробнее
22.07.2019

Ilia Belorukov / Gabriel Ferrandini - Disquiet

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Португалия, Россия
  • музыкальный стиль: авангард
Как тут правильно сказать: тряхнул стариной, вспомнил молодость или старая любовь не ржавеет? В общем, выбирайте по вкусу. Талантливый петербургский саксофонист и композитор Илья Белоруков какое-то время играл вкусный и креативный ...
подробнее
22.07.2019

Ineke Vandoorn & Marc van Vugt - Crossing Canada

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Нидерланды
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
С голландским дуэтом, который в то время назывался Vandoorn, «Jazz-Квадрат», тогда в бумажном варианте, активно контактировал в начале нулевых годов нового века. Были опубликованы рецензии на два альбома Vandoorn, изданные ...
подробнее
22.07.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com