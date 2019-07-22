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Judy Wexler - Crowded Heart
22.07.2019
Скучновато слушать альбомы вокального джаза, в которых исполнители (чаще – исполнительницы), составляя программу, перебирают все те же тридцать-сорок эвергринов из Great American Songbook. А когда и голоса, и манера пения похожи, какбудто их создавали под копирку, становится совсем грустно. В случае с альбомом Crowded Heart калифорнийской вокалистки из Лос-Анджелеса Джуди Векслер, ни та, ни другая опасность вам не грозит.
Во-первых, Джуди – обладательница довольно высокого голоса с ярким, запоминающимся тембром, но главное – в своем пятом по счету альбоме (открыла она свою дискографию в 2005 году) Векслер применила совершенно оригинальную концепцию составления программы. Вместо того, чтобы вновь и вновь обращаться к Гершвину, Коулу Портеру, Роджерсу с Хартом или Виктору Янгу, Джуди представила свлим потенциальным слушателям коллекцию из десяти «стандартов ХХI века». Вместе со своим продюсером и аранжировщиком, известнейшим пианистом Аланом Паскуа (Тони Уильямс, Джек ДеДжонетт, Боб Дилан, Сантана), она обратилась к музыке самой что ни есть современной, причем не только джазовой. Так в программе вместе с композициями одного из ведущих джазовых пианистов Фреда Херша (Stars, с текстом Нормы Уинстон), короля мужского вокального джаза последних лет Грегори Портера (Painted on Canvas) или опытнейшего композитора и пианиста Алана Броадбента (The Last Goodbye, с текстом Джорджии Мансио) появились I Took Your Hand итальянца Энрико Пьеранунци на стихи Лоррейн Фезер (в оригинальной инструментальной версии это была пьеса Fellini’s Waltz), бразильская самба Circus Life Лючианы Соузы, Лэрри Кляйна и Дэвида Батто и восхитительный трек Parisian Heartbreak, плод музыки французского мастера нуэво танго Ришара Гальяно и блистательного джазового вокалиста Курта Эллинга. Не буду перечислять все номера программы, но поверьте: проходных вещей в ней нет.
Высокому уровню вокального масерства и артистизму Джуди Векслер соответствует и отличное инструментальное исполнение. Среди приглашенныч к участию в проекте преимущественно калифорнийских музыкантов большинство составляют люди, работавшие с певицей на ее предыдущих альбомах и хорошо знающие ее манеру исполнения. Но особое место принадлежит, конечно, Алану Паскуа. Половина потенциального успеха альбома – за ним. Он не только аранжировал темы и продюсировал проект, но и принес в него собственную композицию And We Will Fly на стихи Эллинга и Гэлдстоуна, исполнил все фортепьянные партии, а в Circus Life еще и удивил художественным свистом. Резюме будет коротким: это стоит услышать!
© & (p) 2019 Jewel City Jazz
10 tks / 47 mins
(Judy Wexler – voc; Alan Pasqua - p, melodica, whistling; Larry Koonse – g; Josh Johnson – as; Bob Sheppard - alto fl; Darek Oles – b; Steve Hass – dr; Aaron Serfaty – perc; Stefanie Fife – cello;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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