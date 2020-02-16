Stevko Busch / Paul van Kemenade - Double Solo / Fugara
16.02.2020
Когда-то, уже довольно давно, для нашего сайта и для меня лично встреча с творчеством джазменов из Нидерландов Пауля ван Кеменаде и Стевко Буша началась с их первого совместного дуэтного альбома Contemplation (2010). Потом были и другие, не менее интересные работы, но, спустя десять лет, было очень приятно увидеть на обложке нового альбома два теперь уже неплохо знакомых имени. Впрочем, в этом проекте Стевко и Пауль решили объединить прошлое и настоящее. Что я имею ввиду? Альбом – двойной. Один его диск – это переиздание выпущенного в 2012 году альбома Fugara. В свое время мне довелось писать об этой работе, но, новая встреча с прекрасным квартетом, в который, помимо Буша и ван Кеменаде, входили немецкий трубач Маркус Штокгаузен (да-да, сын того самого) и финский барабанщик Маркку Оунаскари, освежила в памяти и вновь порадовала и необычными пьесами Буша по мотивам православной духовной музыки Танеева, Глазунова и болгарских анонимов, и необычайно лиричной и тонкой композицией Штокгаузена Mondtraum, и ярким импровизационным духом пьесы ван Кеменаде Picking Cranberries. Не знаю достоверно, почему в этот релиз было решено включить Fugara, но, по-моему, тут все прозрачно: видимо, и самим музыкантам дорог этот альбом, и у поклонников нового джаза, который исповедуют участники того квартета, Fugara пользовалась успехом.
А вот второй диск этого издания, Double Solo, - это уже современность. Запись была сделана в октябре 2019 года, и это вновь дуэт, как при первой встрече этих музыкантов десять лет назад. Альт-саксофон Пауля и фортепьяно Стевко – других инструментов в этой записи нет, но пространство каждой из семи пьес так насыщенно, взаимодействуют они друг с другом столь изобретательно, а язык импровизации столь богат, что Double Solo воспринимаешь, как свободный раговор двух весьма умудренных опытом, широко эрудированных и ярких собеседников. В стартовой пьесе Echoes #1 Буш и ван Кеменаде демонстрируют, что их жизнь протекает отнюдь не в башне из слоновой кости: на язык нового джаза здесь переложены фрагменты самой разной музыки – от Стинга до Бийонс. Одну композицию сочинил Пауль – это One Horn – One Piano, одну Стевко – это финальная Liedchen (немецким названием Буш, видимо, хотел напомнить, что его родина – это Германия, восточная соседка Нидерландов), а остальные пьесы – плод совместного творчества. Здесь есть очень лиричные, минималистские по контенту эпизоды, есть фрагменты с довольно интенсивной динамикой, но саксофон и фортепьяно всегда очень чутко слышат друг друга и мгновенно реагируют на реплики партнера. Если говорить о формате дуэта в новом джазе, то, наверное, дуэт Буш –ван Кеменаде, наверное, близок к идеалу. Так было десять лет назад во времена Contemplation, так есть и сейчас – достаточно послушать Double Solo. А эпизод из Fugarа (Gospodi Vozvach, новоджазовый отклик на музыку Танеева из 2012 года) с удовольствием предлагаю вашему вниманию.
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