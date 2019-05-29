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Angelique Kidjo - Celia
29.05.2019
Любопытная закономерность: лицом, визитной карточкой вокальной африканской музыки всегда были женщины. Сначала – Мириам Макеба, потом Сезария Эвора, а после их ухода сегодня таковой бесспорно является Анжелик Киджо. Журнал Time так и называет ее: «Первая дива Африки». Уроженка Бенина, она уже давно живет в Париже, но бывает дома не так часто – постоянно гастролирует по всему миру, показывая в разных странах, что такое современная африканская музыка. Исправно пополняется и ее дискография. Здесь в последние годы происходят любопытные события. Анжелик заинтересовалась «переводом на африканский» музыки известных исполнителей из разных сфер. В 2018 году много шуму наделал ее проект по новому прочтению музыки группы Talking Heads Remain In Light. А в апреле 2019 года
Verve / Universal Music France выпустил ее новый альбом с коротким названием Celia.
Селия Круз (1925-2003) – знаменитая исполнительница афро-кубинской музыки, «королева сальсы», как ее величала пресса. Она пользовалась огромной популярностью на Кубе, но, практически сразу после известных событий 1959 года и прихода к власти Фиделя Кастро, покинула родину и перебралась в США, где с неменьшим успехом работала еще много лет. Искусство Селии Крух вдохновляло Анжелик Киджо с давних времен. Она рассказывает об этом так: « Еще ребенком в Бенине я попала на ее концерт. Ее энергетика и излучаемая ею радость изменили мою жизнь. Я впервые увидела на сцене потрясающую исполнительницу-женщину. В ее голосе было нечто перкуссионное, а ее песни мистическим образом резонировали со мной. Годы спустя я узнала, что песни на языке йоруба, которые она исполняла, были вывезены из Бенина 400 лет назад.»
Африканские корни музыки Селии Круз стали теперь источником вдохновения для Анжелик Киджо. Десять песен из репертуара Круз она возвращает на старую родину, в Африку, накачивая их афробитом и энергией своего потрясающего мастерства. Киджо записывала новый альбом в Нью-Йорке и Париже, собрав под этот проект классную команду музыкантов. Особо тут надо отметить таких мастеров, как ударник Тони Аллен и басистка Мешель НдегеОселло, постоянный партнер Анжелик, гитарист Доминик Джеймс, известный английский саксофонист Шабака Хатчинс и его трио Sons Of Kemet, бенинский ансамбль Gangbé Brass Band, и, конечно, Давид Донатьен, продюсер и аранжировщик проекта, вдобавок играющий здесь на полудюжине инструментов.
Все это прекрасные музыканты, но когда начинает петь Анжелик Киджо, прочно забываешь обо всем остальном. Мощный, какой-то звеняще-ликующий голос певицы буквально завораживает, поет ли она афро-кубинскую балладу Oya Diosa или такие темпераментные номера, как Bemba Colora или Baila Yemaja. Альбом невелик по объему, но слушается на одном дыхании: Африка входит в ваш дом и прочно обосновывается в нем с музыкой Киджо. Африка, увезенная много веков назад в рабство, возвращается домой и, одновременно, раскрывает всю красоту, всю магию своей души в песнях Селии Круз, переосмысленных Анжелик Киджо.
© & (p) 2019 Verve / Universal Music France
10 tks / 36 mins
(Angelique Kidjo – voc; Martial Ahouandjinou – tb, voc; Joseph Houessou – tb, perc, voc; James Vodoounnon – euphonium, tb, voc; Aristide Agondanou, David Willy Benni Amoussou, Athanase Dehoumon, Sam Gnonlonfoun – tp, perc, voc; Benoit Avihoe – tp, shekere, perc, voc; Shabaka Hutchings – ts; Lucien Gbaguidi – sax; Julien Duchet – bass sax; Theon Cross – tuba; Dominic James – bells, congas, g; Amen Viana – g, voc; Clément Petit – cello; Xavier Tribolet – Farfisa org, org, p; David Donatien – b, congas, dr, Farfisa org, g, marimba, perc; Meshell Ndegeocello – b; Tony Allen, Eddie Hick, Tom Skinner – dr; Jean Gnonlonfoun – perc, voc; Crespin Kpitiki – agogo; Gangbé Brass Band – bells, horn;)
Линк предоставлен Crossover Media
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бенин,
Великобритания,
США,
Франция
музыкальный стиль
африканская музыка
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