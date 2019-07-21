Trapper Keaper - Trapper Keaper Meets Tim Berne & Aurora Nealand

Отдадим должное силе стереотипов: при всех заниях о том, что такое современный Новый Орлеан и что такое современный джаз в Новом Орлеане, при первом упоминании новоорлеанского джаза вспоминаются прежде всего рождение джаза и традиции Армстронга, Болдена и Кида Ори. Тем любопытнее будет познакомиться с новорлеанским дуэтом Trapper Keaper и его гостями, играющими бескомпромиссный авангард. Trapper Keaper существует с 2013 года. Его организовали два музыканта, которых притянул этот магический город: уроженец Миссисиппи, клавишник Уильям Томпсон IV (он же WATIV) и итальянский ударник Марчелло Бенетти, родом из городка Мирано близ Венеции.
Томпсон играл разнообразную музыку в Новом Орлеане, пока в 2004 году не был призван, как резервист армии США, на службу и полтора года пребывал на театре военных действий в Ираке. Не прекращая в полевых условиях заниматься музыкой, он вплетал в сочиняемые темы свои записи голосов людей на улицах Багдада, армейской жизни и ее суровых будней, что стало, после возвращения домой уникальным альбомом Baghdad Music Journal, первым произведением такого рода в истории, созданным солдатом действующей армии (под ником WATIV) практически в боевых условиях. Как он создавал этот альбом непосредственно на театре военных действий – тема для отдельного рассказа, здесь мы об этом говорить не будем. Его партнер Бенетти влился в музыкальную жизнь Нового Орлеана в 2011 году. Он выпустил за это время пять альбомов, играл с такими мастерами, как Кен Вандермарк, Коул Уильямс, Джефф Альберт. Как
Trapper Keaper Томпсон и Бенетти издали свой дебютный альбом в 2016 году. Тут надо добавить, что Trapper Keaper – это только основа состава, его ядро. В первом же альбоме группы участвовало много гостей-друзей музыкантов. Таков и новый альбом, название которого говорит само за себя: Trapper Keaper Meets Tim Berne & Aurora Nealand.
Мультиинструменталистка Аврора Нилэнд, перебравшаяся в Новый Орлеан из Калифорнии в 2004 году, играет все: джазовую традицию с The Royal Roses, цыганский джаз в духе Джанго Рейнхардта, клезмер, рокабилли со своей группой Rory Danger and the Danger Dangers и обожает любые эксперименты. Что же касается Тима Берна, самого старшего в этой четверке, то он «просто» один из лучших альт-саксофонистов мира, питающий особую склонность к авангарду и работавший с Форманеком, Крисом Спидом, Бобби Превитом и Винни Голиа.
То, что они делают вместе, трудно описать однозначно. Некоторые журналисты называют музыку Trapper Keaper внебрачным ребенком Bitches Brew Майлса Дэвиса и Paul’s Boutique от Beastie Boys. Мне больше нравится образное сравнение Марчелло Бенетти: «Мы чувствуем себя, как дети на игровой площадке, где вдобавок полно мороженого и пирожных!...» Открывает альбом двухминутный Boom с фанковым ритмом и воплями Авроры Нилэнд, заставляющими вспомнить теорию «примального крика» Артура Янова, когда-то столь впечатлившую Джона Леннона. Самая длинная и, возможно, программная пьеса Trapper Keaper Meets Tim & Aurora – это каскад непрерывно следующих друг за другом разнообразных звуковых фрагментов, тотальное раскрепощение всех участников квартета и необычайное эмоциональное напряжение для слушателя. Определенный катарсис наступает в следующей пьесе Unidentified Flying Objection, выглядящей так, как если бы ранний, барретовский Pink Floyd, играл фри-джаз. Passage привлекает жестким ритмом и отличной партией ударных от Бенетти. Не менее быстрый темп царит в Warm in Between, а такие композиции, как Flame Among Ashes и Leaky Faucet – это классный фри-джаз с прекрасными партиями саксофона. Очень неожиданно и трогательно звучит последняя пьеса, посвященная великому итальянскому кинорежиссеру Федерико Феллини: Amarcord (Fellini Memories), где очень уместен художественный свист Бенетти – он, похоже, не уступает в этом мастерстве легендарному Тиллемансу. Все вместе – отличный альбом, который я от души рекомендую всем поклонникам авангарда.
© & (p) 2019 ears&eyes Records / Caligola Records
10 tks / 45 mins
(William Thompson IV - keyb, electronics, voice; Marcello Benetti - dr, whistling, voice; Aurora Nealand - as, acc, perc, voice; Tim Berne – as;)
Линк предоставила Alessandra Trevisan
Леонид АУСКЕРН