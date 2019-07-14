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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

The Session - Collusion

стиль:
14.07.2019

The Session - Collusion
Не знаю, почему американские музыканты избрали для своего коллектива столь невыразительное, как лицо агента спецслужб, стремящегося затеряться в толпе, название. Возможно, дело в том, что все для группы The Session начиналось действительно с еженедельных сессий, которые новоорлеанские джазмены проводили для собственного удовольствия. К тому времени, когда они решили стать отдельным коллективом, каждый из участников The Session имел богатый опыт работы с классными партнерами, которых в Новом Орлеане всегда хватало. Скажем, ударник Дарриан Дуглас играл в квартете Эллиса Марсалиса, работал и с Уинтоном Марсалисом, и с Ирвином Мэйфилдом, Джейсин Уивер, один из лучших басистов города, играл с Дональдом Харрисоном и Джейсоном Марсалисом, трубач Стивен Лэндс работал в The New Orleans Jazz Orchesta, а также сразу с тремя представителями самого музыкального семейства Нового Орлеана: Брэнфордом, Эллисом и Джейсоном Марсалисами, с Джейсоном, среди многих других, играл и пианист Эндрю Макгоуэн.

Первоначально The Session был квинтетом, с двумя духовиками. В этом формате группа записала и выпустила в 2013 году свой первый альбом This is Who We Are. Но уже ко второму альбому Live @ Snug Harbor (2015) состав принял нынешний вид. После определенного перерыва музыканты подощли к своему третьему альбому Collusion, который, как и предыдущие увидит свет в августе на лейбле Bubble Bath Records. Сегодня состав уже нельзя назвать полностью новоорлеанским, так как Макгоуэн успел перебраться в Нью-Йорк, но дух музыки города еще живет в этом альбоме. Его можно ощутить, слушая Monk Dancing On The Levee или This Blues, а также в программном The Return of The Session, которым группа возвещает о своем возвращении к активной деятельности. Композиции для нового альбома сочиняли все, кроме ударника Дугласа, наибольшее число пьес принадлежит пианисту Макгоуэну: целых четыре. Но, слушая Collusion, авторство той или иной вещи определить сложно. Все они выдержаны в духе современного мэйнстрима с толикой, как уже было сказано выше, новоорлеанского шарма и лихости. Очень хорош трубач Лэндс, логикой состава ансамбля, выдвинутый во фронтмены, отлично налажено и его взаимодействие с ритм-группой. Мне особенно понравился его диалого с Уивером в Bigly. Кстати, эта пьеса, наряду с Kelly Ann Con Artist, занимает в альбоме особое место.

Сами музыканты называют Collusion «альбомом протеста». Конечно, трудно найти зерна протеста в инструментальном джазе, но названия этих пбес связаны с критикой музыкантами действий Трампа и отдельных представителей его администрации. Участники The Session подчеркивают, что первые два их альбома не имели каких-то общественно-политических подтекстов в силу того, что ситуация в стране была иной, а теперь они сочли необходимым присоединиться к хору критиков нынешнего главы Белого Дома. Что ж, это их внутренние дела, не мешающие любителям джаза получить удовольствие от весьма добротного альбома.

© & (p) 2019 Bubble Bath Records

10 tks / 51 mins

(Jasen Weaver – b; Steven Lands – tp; Andrew Mcgowan – p; Darrian Douglas – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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