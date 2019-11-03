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Raquel Cepeda - Passion – Latin Jazz
03.11.2019
Угадайте: в какой сфере финансовые перспективы больше – в нефтяной индустрии или в джазе? Угадали? А вот уроженка Венесуэлы и жительница нефтяной столицы США Хьюстона, Техас, инженер-геолог по образованию Ракель Сепеда предпочла в конечном счете именно джаз. Как видите, не все измеряется деньгами! Петь Ракель любила с детства, впервые приняла участие в записи джазового диска еще в 2001 году, записала свой первый альбом I’m Confessin’ в 2013-м, а в 2015 окончательно рассталась со вполне успешной карьерой в нефтяном бизнесе и полностью посвятила себя джазу.
Ракель много выступает у себя в Хьюстоне, гастролирует в Каракасе, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, поднималась на сцену вместе с такими знаменитостями, как Эллис и Дельфайо Марсалисы. Новый альбом певицы Passion – Latin Jazz мне представляется очень характерным для Ракель. Волею судьбы ей в одинаковой степени близки и американская джазовая традиция, и афро-кубинская или афро-бразильская музыка. Для нее нет альтернативы: свинг или сальса? И свинг, и сальса! Сепеда с легкостью переходит с пения на английском языке к испанскому, от него – к португальскому – и опять к английскому. Так на сцене, так и в альбоме Passion – Latin Jazz. Список песен, составивших программу альбома, столь же красноречив. Здесь такие знаменитые джазовые стандарты, как Caravan Тизоля / Эллингтона и (You’d Be So) Easy To Love Коула Портера соседствуют с Canto de Ossanha из репертуара бразильянки Аструд Жильберту, венесуэльские популярные мелодии Moliendo Café и Llorarás стоят рядом с кубинской классикой Mil Congojas и бразильской Berimbau. Очень характерно, что финальным треком программы Ракель поставила попурри, в котором она лихо и убедительно соединила мелодии эллингтоновской It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) и Quimbara из репертуара Селии Круз. Певице очень хорошо удаются лирические, балладного плана композиции, вроде From Afar, Llorarás или Dentro Dos Olhos Seus, а ее исполнение на испанском Luz De Luna я считаю вообще главным хитом альбома. Сепеда поет эту песню так, словно рассказывает о чем-то глубоко личном, с потрясающей искренностью и чувством. Но не меньше чувства вложено ею и в совершенно иного плана, драматичную песню Canto de Ossanha. Так что, название альбома Passion («Страсть») представляется очень точным: Ракель – певица универсальная и весьма талантливая.
Подстать своему мультилингвистическому репертуару Сепеда подобрала и команду музыкантов, ассистировавших ей при записи альбома. Тут и американцы, и кубинцы, и венесуэльцы, и бразильцы, и пуэрториканцы. Традиционно для латинского джаза хороша группа ударных инструментов и отдельно я отметил бы классного трубача Феликса де Леона. А в целом – отличный образчик латинского джаза в его вокальном варианте.
© & (p) 2019 Raquel Cepeda Music
13 tks / 67 mins
(Raquel Cepeda – voc; Barry Sames – p; Thomas Helton – b; Cassio Duarte – perc; Adriano Santos, Orlando Fuentes – dr; Ernesto Vega – sax, fl; Felix de Leon – tp; Hector Molina – cuatro;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия,
Венесуэла,
Куба,
Пуэрто-Рико,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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