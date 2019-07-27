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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Augie Haas - Dream A Little Dream

27.07.2019

Augie Haas - Dream A Little Dream
Оги Хаас поет и играет на трубе. Как Армстронг. Но, конечно же, совсем по-другому. Оги родился и вырос в Милуоки, Висконсин, секреты музыкального искусства постигал в Чикаго и Майами, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке. В рамках своей карьеры больше всего он играл на трубе в больших составах, причем, весьма именитых. Упомянем, к примеру, оркестры Марии Шнайдер, Харри Корника-младшего или Vanguard Jazz Orchestra. Но не забывает Хаас и о своей сольной карьере, издавая альбомы на собственном лейбле Playtime Music. Новый проект Dream A Little Dream – уже шестой в его дискографии.

Работал над ним Хаас со стандартной ритм-группой в виде фортепьянного трио и большим струнным оркестром академического типа из пятнадцати человек под управлением Эндрю Нисли. Одиннадцать композиций вошло в альбом, большинство из них – классические джазовые стандарты родом из эры свинга. Да и сам альбом несет на себе неуловимый флер ретро. Правда, на мой взгляд, он больше похож не на продукцию времен расцвета эры биг-бэндов, а на проекты вокалистов конца 50-х – начала 60-х, в общем, добитловской эпохи. Тому «виной» мягкий высокий голос Хааса, а атмосферу безмятежной романтичности усиливает еще и струнное сопровождение. Восемь треков из одиннадцати – это вокальные номера, в которых, однако, Оги успевает и сыграть соло на трубе, а уж остальные три – чисто инструментальные пьесы. Пожалуй, именно они являются наиболее джазовыми в этой коллекции, и не в последнюю очередь, за счет работы пианистки Кармен Стааф. Особенно хороша она в известной композиции Blackbird. Что же касается других всемирно известных хитов, таких, как Georgia on My Mind или прославленная Элвисом Пресли Love Me Tender, то версии Оги Хааса не очень похожи на привычное исполнение этих композиций.

© & (p) 2019 Playtime Music

11 tks / 43 mins

(Augie Haas – tp, voc; Carmen Staaf – p, org; Jared Schonig – dr, perc; Dick Sarpola – b; Suzanne Ornstein, Janey Choi, Sasha Margolis, Katie Kresek, Kiwon Nahm, Sean Carney, Kiku Enomoto, Naho Parrini, Joel Lambdin – vi; Eddy Malave, Jason Mellow, Chris Souza – viola; Robert Burkhart, Eliot Bailen – cello;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз
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