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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Heart of the Dragon Ensemble - Chinese Festivals

08.08.2019

Heart of the Dragon Ensemble - Chinese Festivals
Второй раз за этот год ARC Music выпускает альбом Heart of the Dragon Ensemble – работающей в Великобритании китайской группы, исполняющей традиционную китайскую иузыку на традиционных инструментах. В январе это был альбом Chinese Love Songs, рецензию на который можно прочесть на сайте. В ней рассказано и об истории этого коллектива, так что теперь я повторяться не буду, интересующихся адресую к тому материалу, а перейду сразу к новому релизу: в конце августа выходит альбом Chinese Festivals.

Боюсь, что из многочисленных китайских праздников большинство наших читателей хотя бы понаслышке знакомо с китайским Новым годом. Что ж, как всегда обстоятельный и прекрасно оформленный буклет к альбому еще до характеристик включенных в программу композиций, предлагает краткий путеводитель по китайским праздникам и фестивалям с подробным их описанием. Это интересно уже само по себе, чисто в познавательном плане, ну а потом начинаешь слушать музыку… Меня поразила первая же композиция Three Dragons – звуковая картинка с традиционного фестиваля драконьих лодок, проводящегося в 5-й день 5-го месяца по лунному календарю (примерно в день лектнего солнцестояния) и знаменитого гонками огромных (по 20-40 метров в длину) лодок, декорированных в виде дракона. Ранее при моем небольшом опыте знакомства с китайской музыкой, я еще не слышал композиций исключительно для ударных инструментов: экспрессивно, мощно, захватывающе. В других композициях превалируют струнные, там можно услышать гуцинь, пипу, гучжен, эрху, уже чуть более знакомые (спасибо «китайским» релизам ARC Music). Завораживающе красива композиция Valentine Melody, исполняемая на китайский день влюбленных, где мелодия, нежная и грустная, строится на дуэте духового инструмента сяо и струнного эрху, под сопровождение двух других струнных, гучженя и пипы. Не менее хороша и Four Pieces of Silk с солирующим гучженем. Древнейшая (хорошо, пусть одна из древнейших) культура Китая выработала строгие и логичные музыкальные каноны, и Heart of the Dragon Ensemble открывает слушателю ее экзотическую красоту, вместе с рассказом о насчитывающих подчас несколько тысяч лет традициях. Это стоит услышать!

© & (p) 2019 ARC Music

10 tks / 51 mins

(Jiang Li - musical director, Chinese perc (tks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10); Wang Beibei - Chinese perc(tks 1, 3, 5, 6, 8, 10); Cindy Ni - pipa, yuan(tks 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10); sanxian, liuqin(tk 8); Wang Xiao - erhu, zhonghu, banhu(tks 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10); Guo Yi - sheng(tks 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10); Li Ming - yangqin(tks 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10); Hu Ruijun - dizi(tks 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10); Zhu Xiao Meng - guzheng(tks 3, 5, 8, 9, 10); Wu Mengmeng - guzheng(tk 7);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай
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