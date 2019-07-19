Dave Bass - No Boundaries

Пять лет назад, в 2015 году, мы публиковали обзор второго альбома американского пианиста и композитора Дэйва Басса NYC Sessions. На календаре – год 2019-й, известный независимый лейбл из Нью-Бедфорда Whaling City Sound вновь издает альбом Басса, теперь уже третий по счету, под названием No Boundaries. Пять лет – интервал весьма приличный. Но для Дэйва, это не имеет существенного значения. О перипетиях непростой судьбы этого музыканта мы уже писали в обзоре NYC Sessions, интересующиеся могут найти подробности там. Басс не гонится за постоянным ростом рейтингов в JazzWeek, его больше интересует качество своих работ. В NYC Sessions оно во многом было обеспечено участием в записи такого выдающегося мастера, как альт-саксофонист Фил Вудс, который очень высоко ценил талант Дэйва. Делал он это, например, в таких выражениях: « Дэйв – очень тонкий композитор и пианист. Его музыка – это музыка улиц, перенесенная на Пятую Авеню. Это высокое искусство, но оно остается таким, которое ценится на улицах. В этой музыке продолжает жить плоть и кровь».
Увы, Фила Вудса уже нет с нами, и он не мог вновь поучаствовать в новом проекте Басса. Но и для No Boundaries Дэйв Басс сумел собрать звездную команду. Здесь первым, конечно, надо назвать имя двухкратного обладателя Грэмми, мультинструменталиста-духовика Теда Нэша. На басу играет еще один двухкратный лауреат самой престижной в музыкальном мире награды Карлос Энрикес. Общую картину дополняют пятикратная номинантка Грэмми Кэрин Эллисон, чей голос украшал и треки с альбома NYC Sessions и сразу трое известных кубинских перкуссионистов во главе с двухкратным обладателем латинского Грэмми Карлосом Каро.
По перечислению участников проекта уже можно, особенно прочитав перед этим обзор NYC Sessions, догадаться, что Дэйв остался и в новом проекте верен своей излюбленной стилистике: сочетанию хард-бопа в его современном варианте с латинским джазом. Интересно, что там, где звучат пьесы более мэйнстримовского характера, Нэш играет преимущественно на саксофонах, как например, в Spy Movie And Credits, а в «латинских» пьесах чаще применяет флейты. В этой части программы особо отмечу пленительную мелодию Siboney. Эллисон в вокальных треках If I Loved You и Tune Of My Life, бесспорно, украшает программу No Boundaries. А сам Басс своей вдохновенной игрой дарит слушателю не меньше приятных эмоций, чем раньше. И если уж выше процитирован Вудс, то закончить этоттекст уместно еще одной цитатой, теперь уже Теда Нэша: « Дэйв Басс умеет все предвидеть. Его оригинальные композиции и интересны, и легко запоминаются. Он в равной степени любит грув и свинг и вкладывает душу во все, что он играет».
Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу ...
Более двадцати лет Эрик Хофбауэр, гитарист, композитор, бэнд-лидер и преподаватель историк джаза в колледже Эмерсон, является колоритнейшей фигурой в джазовой жизни Бостона. Хофбауэр работал с такими людьми, как Харрисон Фьюэлл, Хан ...
Не случайно слово «свинг» вынесно на обложку этого альбома. Не случайно сама обложка, стилизованная под ретро, включает изображение оркестра и пары танцоров на первом плане. Израильский композитор, саксофонист и бэнд-лидер Аял ...