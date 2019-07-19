Dave Bass - No Boundaries

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Dave Bass - No Boundaries

19.07.2019

Dave Bass - No Boundaries
Пять лет назад, в 2015 году, мы публиковали обзор второго альбома американского пианиста и композитора Дэйва Басса NYC Sessions. На календаре – год 2019-й, известный независимый лейбл из Нью-Бедфорда Whaling City Sound вновь издает альбом Басса, теперь уже третий по счету, под названием No Boundaries. Пять лет – интервал весьма приличный. Но для Дэйва, это не имеет существенного значения. О перипетиях непростой судьбы этого музыканта мы уже писали в обзоре NYC Sessions, интересующиеся могут найти подробности там. Басс не гонится за постоянным ростом рейтингов в JazzWeek, его больше интересует качество своих работ. В NYC Sessions оно во многом было обеспечено участием в записи такого выдающегося мастера, как альт-саксофонист Фил Вудс, который очень высоко ценил талант Дэйва. Делал он это, например, в таких выражениях: « Дэйв – очень тонкий композитор и пианист. Его музыка – это музыка улиц, перенесенная на Пятую Авеню. Это высокое искусство, но оно остается таким, которое ценится на улицах. В этой музыке продолжает жить плоть и кровь».

Увы, Фила Вудса уже нет с нами, и он не мог вновь поучаствовать в новом проекте Басса. Но и для No Boundaries Дэйв Басс сумел собрать звездную команду. Здесь первым, конечно, надо назвать имя двухкратного обладателя Грэмми, мультинструменталиста-духовика Теда Нэша. На басу играет еще один двухкратный лауреат самой престижной в музыкальном мире награды Карлос Энрикес. Общую картину дополняют пятикратная номинантка Грэмми Кэрин Эллисон, чей голос украшал и треки с альбома NYC Sessions и сразу трое известных кубинских перкуссионистов во главе с двухкратным обладателем латинского Грэмми Карлосом Каро.

По перечислению участников проекта уже можно, особенно прочитав перед этим обзор NYC Sessions, догадаться, что Дэйв остался и в новом проекте верен своей излюбленной стилистике: сочетанию хард-бопа в его современном варианте с латинским джазом. Интересно, что там, где звучат пьесы более мэйнстримовского характера, Нэш играет преимущественно на саксофонах, как например, в Spy Movie And Credits, а в «латинских» пьесах чаще применяет флейты. В этой части программы особо отмечу пленительную мелодию Siboney. Эллисон в вокальных треках If I Loved You и Tune Of My Life, бесспорно, украшает программу No Boundaries. А сам Басс своей вдохновенной игрой дарит слушателю не меньше приятных эмоций, чем раньше. И если уж выше процитирован Вудс, то закончить этоттекст уместно еще одной цитатой, теперь уже Теда Нэша: « Дэйв Басс умеет все предвидеть. Его оригинальные композиции и интересны, и легко запоминаются. Он в равной степени любит грув и свинг и вкладывает душу во все, что он играет».

© & (p) 2019 Whaling City Sound

13 tks / 73 mins

(Dave Bass – p; Ted Nash - fl, alto fl, cl, bass cl, ss, as, ts; Karrin Allyson - voc (tks 4, 7); Carlos Henriquez – b; Jerome Jennings - dr (tks 1-4,6,7,9,11-13); Carlos Caro - guiro, bongos, bell (tks 2, 4, 5, 8, 10); Miguel Valdes - bata, conga (tks 5, 8, 10); Mauricio Hernandez - timbales, maracas (tks 4, 5, 8, 10);)

Линк предоставлен Whaling City Sound / Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, хард-боп
Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Dred Scott - Dred Scott Rides Alone

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу ...
подробнее
19.07.2019

Eric Hofbauer - Book Of Water

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
Более двадцати лет Эрик Хофбауэр, гитарист, композитор, бэнд-лидер и преподаватель историк джаза в колледже Эмерсон, является колоритнейшей фигурой в джазовой жизни Бостона. Хофбауэр работал с такими людьми, как Харрисон Фьюэлл, Хан ...
подробнее
19.07.2019

Eyal Vilner Big Band - Swing Out!

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, США
  • музыкальный стиль: свинг
Не случайно слово «свинг» вынесно на обложку этого альбома. Не случайно сама обложка, стилизованная под ретро, включает изображение оркестра и пары танцоров на первом плане. Израильский композитор, саксофонист и бэнд-лидер Аял ...
подробнее
19.07.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com