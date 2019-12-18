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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Ivan Sobolev - Black and Grey

18.12.2019

Ivan Sobolev - Black and Grey
В японской классической поэзии есть два жанра коротких стихотворений, покорившие весь читающий мир своей глубиной и философичностью: пятистрочные танка и трехстрочные хокку. Новый альбом российского пианиста и композитора из Тольятти Ивана Соболева заставил меня вспомнить японскую поэзию. Black and Grey невелик по объему (чуть менее получаса звучания), как, впрочем, и предыдущие работы музыканта, о которых можно прочесть на нашем сайте. Девять треков его можно условно разделить на две группы, уже организованные самим автором.

Одна из них – это четыре пьесы под названием «Джазовая миниатюра» с соответствующим порядковым номером (Иван, правда, почему-то исключил номер четвертый: возможно, «Джазовая миниатюра №4» еще ждет своего часа в другом проекте). Вот пьесы этой группы я бы и сравнил с хокку: это короткие, не более двух минут звучания, фортепьянные произведения, которые сразу выдают академический бэкграунд их автора. Не знаю, много ли тут от любимого Иваном Шопена, но мелодиям этих пьес, безусловно, присущ романтизм, причем, несколько элегически-сумрачного толка. Как считает сам Иван, в отличие от предыдущих его работ, импровизация здесь не переплетена с гармониями, а, по академическим законам, играет роль вариации на тему. Хокку – это сконцентрированная эмоциональность, вложенная в несколько слов, чистая красота миниатюр Соболева также весьма эмоциональна, а их краткость напоминает о бренности многих прекрасных вещей и чувств…

А вот и вторая группа пьес, отличающаяся от первой уже даже языком названий: это четыре пьесы Jazz Trio #1…#4 и примыкаюшая к ним финальная композиция Peach Sunset. Английский тут явно напоминает о языковой среде, в которой появился джаз, и джазовое начало в этих вещах выражено более выпукло. Классическое (в джазовом смысле) трио – это фортепьяно, контрабас и ударные. Зная, что Соболев полностью сам создает свои проекты, я обратился к автору за разъяснениями. Иван пояснил, что басовые партии он исполнил на бас-гитаре, а ударные записал с помощью секвенсора. Наиболее ярко, на мой вкус, результат проявился в Jazz Trio № 4, где каждому инструменту достался свой сольный кусочек. Именно кусочек: и эта группа пьес не очень велика по объему, но побольше первой – отсюда и мои ассоциации уже с танка. А поэзию я не просто «притянул за уши»: музыка Соболева и здесь достаточно глубока по содержанию.

Почему Black and Grey, «Черное и серое»? Этот вопрос я Ивану не задавал и додумывал причины такого названия самостоятельно. В моей версии, самым очевидным представляется меланхоличная окраска музыки альбома. Но есть и еще одна версия, связанная уже не с поэзией, а с изобразительным искусством: черное и серое – это графика, не живопись, а именно графика (серое – это ведь вариация белого). Если живопись – это полнокровная, блистающая красками картина, цельный образ, то графика – это скелет, основа, суть, если хотите. Музыка Ивана Соболева в этом проекте столь же емка и лаконична, как графический образ. По крайней мере, мне так кажется…

© 2019

9 tks / 26 mins

(Ivan Sobolev – p, bass g, electronics;)

Линк предоставил Иван Соболев

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка, смус джаз

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