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Curtis Nowosad - Curtis Nowosad
23.05.2019
Сосредоточен и неулыбчив канадский барабанщик и композитор Кертис Новосад на строгой обложке своего нового альбома. Собственным именем чаще называют дебютники, для Новосада же данный альбом – уже третий по счету. Свои первые два альбома Кертис записывал в родном Виннипеге, Манитоба, причем его второй альбом Dialectics стал номинантом высшей музыкальной награды Канады – премии Джюно в категории «лучший сольный джазовый альбом». Так что, обозначил только свое имя на обложке он по другим причинам. Эти Кертис хотел подчеркнуть, что новый проект – его персональный месседж публике, причем выходящий за чисто музыкальные рамки.
Впрочем, обо всем по порядку. Начнем с этих самых музыкальных рамок. Они достаточно просты: джаз (тут и постбоп, и элементы фанка в отдельных треках) плюс блюз. Живущий сейчас в Нью-Йорке Новосад собрал очень достойную команду партнеров для записи альбома. Отличные духовики: Дуан Юбенкс на трубе, Брэкстон Кук на альт-саксофоне и тромбонист Кори Уоллкс в четырех треках, двое мастеров клавишных: постоянный партнер Джонатан Томас и Марк Кэри в качестве гостя и продюсера проекта, двое вокалистов разного стиля – Майкл Мэйо, украсивший два трека силлабическим пением и прекрасно исполнившая блюз Брианна Томас, наконец, именитый басист Люк Селлик.
В программу альбома Новосад включил три кавера: Home is Where the Hatred Is Гилберта Скотт-Херона, Hard Time Killing Floor Blues Скипа Джеймса и See Line Woman Нины Симон – поэт и правозащитник, блюзмен и поднявшаяся над любыми условными рамками выдающаяся певица – как видите, выбор любопытный. Остальные пять композиций Новосад написал сам, причем четыре из них он посвятил конкретным людям, борцам за гражданские права, социальным активистам и правозащитникам – из прошлого и настоящего. Так что, система взглядов этого музыканта достаточно очевидна. И в чисто музыкальном плане он отстоял ее в именном альбоме весьма убедительно: хороший, разнообразный по стилистике, красивый по музыке, сделанный настоящими мастерами своего дела альбом. Не могу не упомянуть своих личных фаворитов этого симпатичного проекта: очень вкусный блюз Hard Time Killing Floor Blues с вокалом Брианны Томас и полная ярких инструментальных партий композиция Новосада The Water Protectors со скэтовой импровизацией Мэйо.
© & (p) 2019 Sessionheads United
8 tks / 40 mins
(Curtis Nowosad - dr; Duane Eubanks – tp; Braxton Cook – as; Andrew Renfroe – g; Jonathan Thomas – p, Fender Rhodes (tks 1,5,6), org (tk 8); Luke Sellick – b; with Corey Wallace – tb (tks 3,5,7,8); Matthew Whitaker – org (tks 2,3,5); Michael Mayo (tks 2,6), Brianna Thomas (tks 3,8) – voc; Marc Cary - Fender Rhodes (tks 2,8), Wurlitzer (tk 8), synth (tks 1,6,8);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада,
США
музыкальный стиль
блюз Дельты,
мэйнстрим,
фанк
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