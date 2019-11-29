Michal Martyniuck - Resonate

Наблюдая в течение ряда лет за развитием джазовой жизни в разных странах, поражаешься тому, как польская джазовая школа, самая сильная (по крайней мере, на мой взгляд) в Восточной Европе, десятилетиями ухитряется поддерживать свои славные традиции. В полной мере это относится и к польским джазовым пианистам, с неизменным постоянством выдвигающим из своих рядов все новых и новых ярких мастеров. В когорте «молодых львов» польского джаза весьма заметное место принадлежит и герою сегодняшнего обзора, пианисту Михалу Мартинюку.
По джазовым меркам Мартинюк – еще вполне молодой музыкант: ему сейчас всего лишь 31 год – Михал родился в Щецине в 1988 году. Биография его весьма нестандартна: почти половину жизни (тринадцать лет) Мартинюк провел в Новой Зеландии. В этой далекой стране он получил джазовое образование в университете Окленда, много и плодотворно работал с местными музыкантами и стал видной фигурой новозеландской джазовой сцены. И не только новозеландской! Мартинюк – участник многих международных джазовых фестивалей, обладатель второго приза на джазовом конкурсе Made in NY в 2018 году, а в году текущем стал на родине лауреатом престижнейшей национальной музыкальной премии Fryderik,названной в честь Шопена, в категории «джаз – открытие года». Живя «на два дома», в Польше и Новой Зеландии, Михал Мартинюк имеет на своем счету уже несколько альбомов: Odyssey (2016), записанный ансамблем After Ours, новозеландским коллективом с его участием, Nothing To Prove (2018) уже под собственным именем и – представляемый сеголня новый альбом Resonate.
Пусть не смущают читающих эти строки наличие в составе двух басистов и двух ударников: дело в том, что из восьми собственных композиций, включенных в альбом, часть Мартинюк записывал в составе квинтета столь же молодых и креативных, как он сам, польских джазменов, а часть записывалась в Новой Зеландии с местной ритм-группой (классическое джазовое трио) и не вошла в предыдущие релизы Мартинюка. Если говорить о композиторской работе Михала, то все пьесы, выдержанные в духе пост-бопа, выглядят весьма привлекательно и креативно. Субъективно выделю здесь симпатичные темы Java Blues и The Opening. Если переходить к звучанию, то польский квинтет мне показался существенно более интересным. Хотя сам Мартинюк здесь, понятно, солирует меньше, а, скорее, «цементирует» общий саунд, зато мы имеем возможность оценить игру тенор-саксофониста Якуба Сковроньского и гитариста Кубы Мизерацкого, который меня особенно впечатлил. Так что, с «новой волной» польского джаза все хорошо. Убедитесь сами!
© & (p) 2019 SJ Records
8 tks / 54 mins
(Michał Martyniuk – p; Jakub Skowroński – ts; Kuba Mizeracki – el. g; Bartek Chojnacki, Cameron McArthur – b; Kuba Gudz, Ron Samsom – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН