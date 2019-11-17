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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Muriel Grossmann - Reverence

17.11.2019

Muriel Grossmann - Reverence
Для кого-то Ибица, один из принадлежащих Испании Балеарских островов в Средиземном море, - это место шумных молодежных тусовок в бесчисленных клубах, известнейший европейский курорт. Для меня же последние пять лет Ибица – это место, где живет прекрасный музыкант, саксофонистка и композитор из Австрии Мюриэль Гроссман. Все ее работы, начиная с 2015 года обозревались на нашем сайте, и я получил прекрасную возможность следить за развитием творчества Мюриэль, которое, бесспорно, шло по нарастающей. Прошлогодний альбом Golden Rule (2018) показался мне самым сильным, и потому новый проект Reverence вызывал особый интерес.

«Благоговение» - так можно перевести это название. Перед чем? Ответ можно найти и в музыке, и в словах самой Мюриэль: «Что общего между джазовой и африканской музыкой и что делает это сходство настолько уникальным, так это то, что по своей сути, как самая сильная часть их основы, каждый музыкант имеет дело с определенным ритмом, который вносит свой вклад в целое, создавая тем самым разнонаправленные ритмы, также известные как полиритмия.» Да, в известном смысле, Reverence – это трибьют африканской музыке, да и африканской культуре в целом. Гроссман пренебрегла попытками подражания африканским ритмам и приемам построения композиций, Reverence – это, скорее, взгляд европейского джазового музыканта на Африку, взгляд глубокий, внимательный и уважительный, что особенно заметно в таких пьесах, как стартовая Okan Ti Aye, Tribu и Afrika Mahala. Все это уже само по себе отличает альбом от его предшественников, но кроме того изменился и сам саунд ансамбля.

Как и в предыдущих работах, рядом с Гроссман, которая здесь использует три типа саксофонов – сопрано, альт и тенор, мы видим ее постоянных партнеров: гитариста Радомира Милойковича, басистку Джину Шварц и ударника Уроша Стаменковича. Но к этой австро-сербской команде в Reverence присоединился еще и каталонский органист Лоренч Барсело, превратив привычный квартет в квинтет. Уже с первого трека понимаешь, как это сказалось на звучании коллектива, когда под квазиафриканский ритм саксофонная партия Мюриэль Гроссман находит надежную опору в звучании именно органа. В одной из лучших, на мой вкус, композиций альбома, лирично-философской Sundown, медитативное соло Мюриэль также только выигрывает от органного бэкграунда. Появление Барсело естественным образом уменьшило количество сольных партий Милойковича, но не их качество. Его гитара, как обычно, безукоризненна в Water Bowl, Chase, Afrika Mahala, а кроме того, взаимодействие гитара-орган также вносит в саунд новые краски и возможности. А вот сама Мюриэль верна себе. Ее игра по-прежнему необычайно эмоциональна и безукоризненна по технике. В зависимости от того, какой инструмент она использует в той или иной пьесе, я вспоминал, слушая ее игру, такие знаковые имена, как Уэйн Шортер или Джейн Айра Блум. Образцом ее мастерства саксофонистки могут послужить такие композиции, как Union, Sundown и Afrika Mahala, где саксофон вступает в диалог с самим собой. Что же до Гроссман-композитора, то африканские интонации альбома послужили для нее новым вызовом, с которым она справилась вполне успешно. Словом, Reverence знаменует определенный поворот в поисках этой очень талантливой исполнительницы и композитора.

Как и предыдущий альбом, Reverence издан эстонским лейблом RR GEM Records, на этот раз в формате 2LP. На четыре виниловые стороны уместилось по две композиции на каждую – длинные, развернутые, многоплановые сочинения, объемом звучания, как правило, в девять-одиннадцать минут. Думаю, они доставят много удовольствия и слушателям альбома, и зрителям ее выступлений в Хельсинки и Таллинне в начале декабря, где Мюриэль будет представлять свою новую работу.

© & (p) 2019 RR GEM Records

8 tks / 83 mins

(Muriel Grossmann – ss, as, ts; Radomir Milojkovic – g; Gina Schwarz – b; Uros Stamenkovic – dr; Llorenç Barceló – org;)

Линк предоставлен Muriel Grossmann

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Испания, Сербия
музыкальный стиль
авангард, африканская музыка, мэйнстрим

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