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Matt Skellenger Group - Vitality
25.04.2019
Еще одно новое для меня и для наших читателей имя, на сей раз из американской «глубинки», из Горного штата Колорадо. Бас-гитарист Мэтт Скеленджер родился, вырос и получил музыкальное образование в Денвере. Впрочем, затем Мэтт продолжил совершенствоваться в игре на своем инструменте у таких авторитетных мастеров, как Виктор Вутен, Стив Бэйли и Чак Рейни. В 2003 году Скеленджер выпустил свой первый альбом, причем сольный: On My Way Home. Потом было еще несколько работ, сделанных в разных форматах. Скеленджер в плане стилистики – универсал, способный играть музыку любых направлений. Широту своих музыкальных взглядов он продемонстрировал и в новом, четвертом по счету студийном альбоме Vitality.
В этой работе Matt Skellenger Group разрослась до секстета с добавлением в состав трубача (а также корнетиста и флюгельгорниста) Мэтта Рейда. В остальном же команда Мэтта Скеленджера достаточно сыгранный коллектив, в котором музыканты работают вместе уже много лет. Ударник Дэйв Миллер и таблист Энди Скелленджер играют с Мэттом с 2009 года, гитарист Гленн Тейлор – с 2013-го, а тромбонист (и исполнитель на редкостном инструменте – морской раковине) Адам Бартчак – с 2014-го.
Как видите, в инструментарии группы привычные для джаза инструменты сочетаются с этническими экзотами типа табла, гатама и той же морской раковины. В пьесах полностью авторского альбома Мэтта Скеленджера этническая составляющая однако не является основной. Отголоски world music наиболее заметны лишь в титульной композиции, а также в пьесе Floating. В основном же Скеленджер с коллегами исполняют музыку на стыке смус-джаза и фьюжн, где основой акцент сделан на сочетание духовых, педальной стил-гитары и бас-гитары лидера. Музыка Мэтта отличается хорошим драйвом (особенно в Showtime и Peyton’s Piece), но вполне способна и погрузить слушателя в волны релакса, как, например, в Fibre. Отмечу и новичка коллектива Рейда, который весьма хорош и на корнете (в том же Fibre), и на классической трубе (в 13 Past 11). Не назвал бы Vitality неким прорывным альбомом, но он способен доставить слушателям немало приятных минут.
© & (p) 2019
9 tks / 61 mins
(Matt Skellenger – el.b; Adam Bartczak – tb, conch shell tks 4,8); Dave Miller – dr, ghatam (tks 2,8); Matt Reid – tp (tks 1,3,5,6), co (tks 2,4,8); flg (tks 7,9); Andy Skellenger – tabla (tks 2,8,9), cajon; Glenn Taylor – pedal steel g;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз,
фьюжн
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