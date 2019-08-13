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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Makar Kashitsyn - Jazz Animals

13.08.2019

Makar Kashitsyn - Jazz Animals
Новая (даже новейшая) волна российского джаза, будущее российского джаза – ни одно из этих громких определений не покажется пустым суесловием после знакомства с альбомом саксофониста Макара Кашицына Jazz Animals. Креативность композиторских решений и уровень исполнительского мастерства молодого альт-саксофониста в этой дебютной работе говорят сами за себя. А ему всего лишь девятнадцать лет!

Макар Кашицын – москвич. Еще в 2017 году, когда ему было, соответственно, только семнадцать, он стал лауреатом конкурса Gnesin Jazz и получил Гран-при фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза». Тогда же, во время выступления в одном из московских клубов американского альт-саксофониста Винсента Херринга, которому ассистировал российский пианист Алексей Подымкин, Макар и Винсент познакомились очно (до того Винсент консультировал Макара по скайпу), и, по приглашению американца, Кашицын отправился в Нью-Йорк для учебы в Manhattan School of Music, где преподает Херринг. Разумеется, Макар завязал в джазовой столице мира еще и массу полезных знакомств. В июне 2018 года, с багажом новых знаний и умений после года учебы в MSM, Кашицын взял первый приз на международном конкурсе саксофонистов в Екатеринбурге. Партнер же Макара по одному из российских концертных туров, ударник Саша Машин вдохновил Кашицына на запись альбома и стал продюсером этого проекта.

Альбом Jazz Animals увидит свет в конце сентября текущего года под логотипом тоже весьма молодого лейбла из Санкт-Петербурга Rainy Days Records. Основным направлением своей издательской политики лейбл сделал совместные проекты российских и зарубежных джазовых музыкантов. Jazz Animals идеально отвечает такой программе. В записи альбома приняли участие двое американских музыкантов – трубач Джош Эванс, постоянно играющий в квартете Крисчена МакБрайда, и тенор-саксофонист Чед Лефковиц-Браун, выпускник Института Брубека и весьма успешный музыкант, тоже молодой по джазовым меркам, но, по сравнению с Кашицыным, настоящий «зубр» (ему в этом сентябре стукнет тридцать). С российской стороны партнерами Макара стали также молодые и талантливые исполнители – вышеупомянутый Машин, гитарист Алексей Полубабкин, басист Макар Новиков и, единственный ветеран в этой компании, пианист Алексей Подымкин. В ряде треков приняла участие также представительница голландской джазовой школы, вокалистка Хиске Ойстервийк.

Из семи больших, развернутых композиций альбома (ни одной короче шести минут звучания) пять сочинил сам Кашицын, а по одной пьесе принадлежит перу Лефковица-Брауна и еще одного российского музыканта, Никиты Мочалина, автора нескольких аранжировок в этом проекте. Открывающий альбом титульный трек сразу привлекает дуэтом двух саксофонов и вкусной басовой партией от Новикова. Going To Ekaterinburg Кашицын сочинил в свое время специально для конкурса в этом уральском городе, конкурса, который он выиграл. В альбомной версии этой весьма «горячей» пьесы очень хороша ритмика, особенно Подымкин и Машин, и вновь ярко играют Макар Кашицын и Чед Лефковиц-Браун. После драйва Going To Ekaterinburg контрастным и весьма приятным душем выглядит лиричная пьеса балладного плана Confession, где, наряду с альтом Кашицына красиво звучит труба Эванса. Не могу объективно оценивать Our Song, самую длинную пьесу альбома (тринадцать с половиной минут) – уж очень люблю блюз, а Кашицын здесь еще и эффектно приправляет голос своего саксофона электронными «примочками»: для меня это лучшая композиция альбома. В финишных треках можно оценить и мастерство голландской вокалистки: как в скэтовом варианте (в Time To Forget, здесь же хороша гитара Полубабкина), так и вокале с текстом (Phone Call). Словом, более часа звучания альбома пролетают в один миг – и вы догадываетесь, кто в этом виноват! После такого дебюта очень любопытно будет услышать следующте работы Макара Кашицына – «планку» он «задрал» веьма высоко!

© & (p) 2019 Rainy Days Records

7 tks / 64 mins

(Makar Kashitsyn – as; Chad Lefkowitz-Brown – ts; Josh Evans – tp; Alexey Polubabkin – g; Alexey Podymkin – p, keyb; Makar Novikov – b; Sasha Mashin – dr; Hiske Oosterwijk – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды, Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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