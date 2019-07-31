Paolo Spaccamonti - Volume Quattro

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Paolo Spaccamonti - Volume Quattro

31.07.2019

Paolo Spaccamonti - Volume Quattro
Встреча с очень интересным музыкантом ждет слушателя под броской обложкой альбома с расчлененной женщиной-манекеном. Гитарист и композитор из Турина Паоло Спаккамонти за последние десять лет стал весьма заметной фигурой на музыкальной сцене Италии. В качестве композитора он много работает над музыкой для телевидения и кинофильмов. Как гитарист, Спаккамонти выпустил уже одиннадцать альбомов, в коллаборациях (чаще дуэтных) или соло. Партнерами Паоло были многие известные музыканты, как в Италии, так и за ее пределами. Но ему вполне комфортно оставаться в студии и одному, в чем можно убедиться, прослушав Volume Quattro (а это действительно четвертый сольный альбом музыканта).

Лишь в одном треке (Ablazioni) у Спаккамонти появляется ассистент: ритмическую часть пьесы здесь создает Давиде Томат. В остальных десяти композициях звучит только голос его гитары, а чаще – голоса. Играя на электроинструменте и используя многочисленные гитарные «примочки» - эффекты, в том числе наложение звука, Спаккамонти часто добивается впечатления, что одновременно играют два гитариста. При этом один из них – истовый авангардист, любитель резких «космических» звучаний, создает некий «фон», а второй, куда менее радикальный, играет основную тему. Паоло любит скорее медленные и средние темпы, любит играть длинным, протяженным звуком, когда у слушателя с избытком хватает времени, чтобы вместе с музыкантом «попробовать на зуб» каждую взятую ноту. Иногда, как в Paul dance, под достаточно жесткий ритм, тема выглядит даже танцевальной (как и заявлено в названии) и, как мне показалось, с некоторым этническим уклоном. Но чаще – это просто очень красивые и благозвучные звуковые пейзажи, как в лиричной Nina, Un gelido inverno или в самой длинной (и одной из самых красивых в альбоме) пьесе Luce. Впрочем, развитие в некоторых пьесах оказывается более драматичным, примером чему может послужить Nessun codardo tranne voi, где резкие эмоциональные всплески, всю пьесу “боровшиеся» со спокойной темой, к финалу выходят из этой схватки победителями. Названия некоторых композиций альбома, в отличие от него самого, выглядят авангардно-сюрреалистичными, вроде короткого стартового интро Cuocere verdure e fare il brodo con le ossa (“Приготовьте овощи и бульон на костях»), но, право, сама по себе лапидарная, но емкая и креативная манера импровизаций Паоло Спаккамонти способна вызвать интерес не только у поклонников авангарда, но и у тех, кто предпочитает более традиционное звучание. В любом случае, это весьма интересный и самобытный мастер, знакомство с новой работой которого не разочаровывает.

© & (p) 2019 Escape From Today / Dunque

11 tks / 41 mins

(Paolo Spaccamonti – g; Davide Tomat – beat (tk 2);)

Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард
Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Gregor Huebner - Los Sonadores El Violin Latino Vol. 3

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Колумбия, Куба, Люксембург, Пуэрто-Рико, США, Кюрасао
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Новый пример того, как в джазе отражаются социальные и политические проблемы. Совсем недавно мы рассказывали об альбоме American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom биг-бэнда Джона Даверсы. То было яркое музыкальное выступление в ...
подробнее
31.07.2019

Heart of the Dragon Ensemble - Chinese Love Songs

  • стиль: этно, этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Китай
Китайский новый год 2019, год желтой земляной свиньи, наступает 5 февраля. Его будет праздновать четверть населения нашей планеты. А 14 февраля, наверное, три четверти жителей планеты Земля так или иначе отметят пришедший из западной ...
подробнее
31.07.2019

Helium Horse Fly -Hollowed

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: прог-рок
Бельгийский ансамбль Helium Horse Fly возник в 2009 году в Льеже. Вокалистка Мари Билли, гитарист, клавишник и основной композитор группы Стефан Дюпон и басист Димитри Янелло играют в нем с самого начала, а вот барабанщиков с тех пор ...
подробнее
31.07.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com