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Paolo Spaccamonti - Volume Quattro
31.07.2019
Встреча с очень интересным музыкантом ждет слушателя под броской обложкой альбома с расчлененной женщиной-манекеном. Гитарист и композитор из Турина Паоло Спаккамонти за последние десять лет стал весьма заметной фигурой на музыкальной сцене Италии. В качестве композитора он много работает над музыкой для телевидения и кинофильмов. Как гитарист, Спаккамонти выпустил уже одиннадцать альбомов, в коллаборациях (чаще дуэтных) или соло. Партнерами Паоло были многие известные музыканты, как в Италии, так и за ее пределами. Но ему вполне комфортно оставаться в студии и одному, в чем можно убедиться, прослушав Volume Quattro (а это действительно четвертый сольный альбом музыканта).
Лишь в одном треке (Ablazioni) у Спаккамонти появляется ассистент: ритмическую часть пьесы здесь создает Давиде Томат. В остальных десяти композициях звучит только голос его гитары, а чаще – голоса. Играя на электроинструменте и используя многочисленные гитарные «примочки» - эффекты, в том числе наложение звука, Спаккамонти часто добивается впечатления, что одновременно играют два гитариста. При этом один из них – истовый авангардист, любитель резких «космических» звучаний, создает некий «фон», а второй, куда менее радикальный, играет основную тему. Паоло любит скорее медленные и средние темпы, любит играть длинным, протяженным звуком, когда у слушателя с избытком хватает времени, чтобы вместе с музыкантом «попробовать на зуб» каждую взятую ноту. Иногда, как в Paul dance, под достаточно жесткий ритм, тема выглядит даже танцевальной (как и заявлено в названии) и, как мне показалось, с некоторым этническим уклоном. Но чаще – это просто очень красивые и благозвучные звуковые пейзажи, как в лиричной Nina, Un gelido inverno или в самой длинной (и одной из самых красивых в альбоме) пьесе Luce. Впрочем, развитие в некоторых пьесах оказывается более драматичным, примером чему может послужить Nessun codardo tranne voi, где резкие эмоциональные всплески, всю пьесу “боровшиеся» со спокойной темой, к финалу выходят из этой схватки победителями. Названия некоторых композиций альбома, в отличие от него самого, выглядят авангардно-сюрреалистичными, вроде короткого стартового интро Cuocere verdure e fare il brodo con le ossa (“Приготовьте овощи и бульон на костях»), но, право, сама по себе лапидарная, но емкая и креативная манера импровизаций Паоло Спаккамонти способна вызвать интерес не только у поклонников авангарда, но и у тех, кто предпочитает более традиционное звучание. В любом случае, это весьма интересный и самобытный мастер, знакомство с новой работой которого не разочаровывает.
© & (p) 2019 Escape From Today / Dunque
11 tks / 41 mins
(Paolo Spaccamonti – g; Davide Tomat – beat (tk 2);)
Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард
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