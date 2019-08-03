Daniel Meron - Embracing Wild

Израильско-чилийский джазовый альянс в Нью-Йорке: так можно охарактеризовать новый (четвертый по счету) альбом пианиста и композитора Даниэля Мерона. Этот музыкант родился в Израиле и приобщался к джазу в главном местном святилище - Rimon School of Jazz. На родине он стал завсегдатаем сцен модных джазовых клубов и начал выезжать с гастролями и на фестивали за рубеж. Ну а дальше – путь, проделанный до него многими и многими: в 2007 году Мерон отправляется в Штаты, учится в Беркли (под руководством Данило Переса и Джо Ловано, между прочим), а дальше начинает пробиваться на джазовые сцены Нью-Йорка.
Первый свой альбом Даниэль выпустил в 2010-м. Как и последующие, он был тепло принят и публикой, и музыкальной прессой, и специалистами. В новой своей работе Embracing Wild, с исключительно авторской музыкой, Мерон остановился на формате классического джазового фортепьянного трио, в котором его партнерами стали музыканты из Чили – басист Пабло Менарес и ударник Феликс Лекарос, а в трех треках с вокалом – соотечественница, также живущая в США певица Керен-Ор Таяр.
Десять треков говорят довольно много об их авторе. Мерон играет музыку, в которой свободное владение джазовыми идиомами сочетается со столь же свободным включением в композиции разнообразных этнических интонаций – от латинских до ближневосточных. Особенно убеждают в этом такие пьесы, как Flight Mode, Toshba и финальный трек Limonada. Мерон лиричен, и язык джазовых баллад, как мне показалось, ему ближе, чем острая динамика, хотя в статичности и отсутствии развития его музыку не упрекнешь. В вокальных номерах балладный характер музыки еще более подчеркнут. При этом Morning Shadows и I am Now Керен-Ор исполняет на английском, а Darkness And Light – на иврите. Правда, тут только язык выделяется экзотичностью для непривычного уха, а особых этнических нюансов в музыке этой вещи я не услышал. Но сама композиция хороша, и зотя альбом у Даниэля получился достаточно ровным (даже по времени звучания отдельных пьес, за исключением короткой пейзажной зарисовки Sunrise), и, пожалуй, я назвал бы ее самой сильной в программе.
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10 tks / 47 mins
(Daniel Meron – p, Rhodes; Kéren-Or Tayar - voice (tks 2, 5, 8); Pablo Menares – b; Felix Lecaros – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН