Öngtupqa - Sacred Music of the Hopi Tribe

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Öngtupqa - Sacred Music of the Hopi Tribe

стиль:
30.06.2019

Öngtupqa - Sacred Music of the Hopi Tribe
Öngtupqa – это на языке индейцев хопи Гранд Каньон, располагающийся на территории американского штата Аризона, одно из величайших природных чудес света, входящее в списое всемирного наследия ЮНЕСКО. Хопи – один из древнейших народов, живущих в этих суровых и очень красивых краях. Öngtupqa – так назвали свой совместный проект этномузыколог и диджей Мэттью Нельсон, флейтист и исследователь музыки коренных американцев Гэри Струцос (наши читатели знакомы с ним по другому альбому ARC Music, Night Chants – Native American Flute 2018 года), а также музыкант и певец народа хопи Кларк Тинаконгва.

Историю проекта достаточно полно описал в liner notes альбома Мэттью Нельсон. Упомяну только, что когда все трое встретились впервые, благодаря организовавшему эту встречу Нельсону, и Кларк услышал, как Гэри играет на традиционной индейской флейте, он сразу согласился участвовать в совместной записи. Сама запись происходила в необычном месте. Получив специальное разрешение, вечером 17 октября 2017 года, после закрытия объекта для туристов, музыканты вместе с группой звукоинженеров, уединились в Сторожевой башне Гранд-Каньона. Это, в общем-то, новодел, построенный уже в ХХ веке, но в традициях архитектуры индейцев пуэбло (хопи входят в эту более широкую группу племен). Тинаконгва пел свои песни на родном языке, Струцос импровизировал на флейте, а Нельсон аккомпанировал им на глиняных перкуссионных горшочках. Вся запись была сделана в этот вечер, на разных уровнях Сторожевой башни с ее специфичной акустикой.

Примерно так могла звучать в этих краях музыка еще 1300 лет назад, когда здесь жили только хопи. Осознание этого факта вызывает особое отношение к альбому Sacred Music of the Hopi Tribe. Суровая, во многом непривычная красота музыки настраивает на особый лад, хотя поет Тинаконгва в общем-то о самых обычных вещах. Темы его песен – движение облаков над Каньоном, капли дождя, гром. Naawakinta (Thank you my Fathers) – это благодарность хопи солнцу и луне, звездам и всей Вселенной, давших жизнь этому народу, Qatsi (Prophecy) – обращение автора к сильным мира сего с требованием беречь мир, данный нам, живущим здесь и сейчас, во временное пользование, сохранять его для будущих поколений. Длинная флейта хопи, на которой играет Струцос, лаконично вторит голосу Тинаконгвы. Финальная композиция Rain of Life, соло Гэри на флейте, - единственный трек, записанный Струцосом уже после сессии, вне стен Сторожевой башни, в обычной студии. Работа над инструментальной версией этой ранее записанной с вокалом Кларка в Башне композиции заняла у него шесть месяцев. Один вечер – и шесть месяцев! Впрочем, реконструкция музыки с тысячелетней историей того стоит.

© & (p) 2019 ARC Music

10 tks / 53 mins

(Clark Tenakhongva - voc, rattles, rasp, gourd; Gary Stroutsos - fl, clay wind whistle; Matthew Nelson - clay pot perc;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
индейская музыка
Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Jeff Pifher and Socrates’ Trial - Alternative Futures Past Realities

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер
  • страна: США
Американский саксофонист и композитор Джефф Пифхер живет и работает в Лос-Анджелесе. Высокобразованный музыкант, он прошел школу университетов Южной Калифорнии и Майами, а также известной Eastmen School Of Music. Ранее мне не доводилось ...
подробнее
30.06.2019

John Finbury / Thalma De Freitas - Sorte!

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
  • страна: США, Бразилия
Да здравствует босса-нова! – так можно в двух словах охарактеризовать содержание этого проекта. Имена двух главных его создателей размещены на обложке альбома. Имени Джона Финбери вы не найдете в списке участвовавших в записи ...
подробнее
30.06.2019

Jon Heilbron - Pieces for Chord Organs

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Австралия
Любопытное совпадение: альбом австралийского музыканта Джона Хейльброна Pieces for Chord Organs – всего лишь второй в истории лейбла Intonema Records альбом органных сольных импровизаций. А первое знакомство нашего сайта с релизами ...
подробнее
30.06.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com