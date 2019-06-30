Öngtupqa - Sacred Music of the Hopi Tribe

Öngtupqa – это на языке индейцев хопи Гранд Каньон, располагающийся на территории американского штата Аризона, одно из величайших природных чудес света, входящее в списое всемирного наследия ЮНЕСКО. Хопи – один из древнейших народов, живущих в этих суровых и очень красивых краях. Öngtupqa – так назвали свой совместный проект этномузыколог и диджей Мэттью Нельсон, флейтист и исследователь музыки коренных американцев Гэри Струцос (наши читатели знакомы с ним по другому альбому ARC Music, Night Chants – Native American Flute 2018 года), а также музыкант и певец народа хопи Кларк Тинаконгва.
Историю проекта достаточно полно описал в liner notes альбома Мэттью Нельсон. Упомяну только, что когда все трое встретились впервые, благодаря организовавшему эту встречу Нельсону, и Кларк услышал, как Гэри играет на традиционной индейской флейте, он сразу согласился участвовать в совместной записи. Сама запись происходила в необычном месте. Получив специальное разрешение, вечером 17 октября 2017 года, после закрытия объекта для туристов, музыканты вместе с группой звукоинженеров, уединились в Сторожевой башне Гранд-Каньона. Это, в общем-то, новодел, построенный уже в ХХ веке, но в традициях архитектуры индейцев пуэбло (хопи входят в эту более широкую группу племен). Тинаконгва пел свои песни на родном языке, Струцос импровизировал на флейте, а Нельсон аккомпанировал им на глиняных перкуссионных горшочках. Вся запись была сделана в этот вечер, на разных уровнях Сторожевой башни с ее специфичной акустикой.
Примерно так могла звучать в этих краях музыка еще 1300 лет назад, когда здесь жили только хопи. Осознание этого факта вызывает особое отношение к альбому Sacred Music of the Hopi Tribe. Суровая, во многом непривычная красота музыки настраивает на особый лад, хотя поет Тинаконгва в общем-то о самых обычных вещах. Темы его песен – движение облаков над Каньоном, капли дождя, гром. Naawakinta (Thank you my Fathers) – это благодарность хопи солнцу и луне, звездам и всей Вселенной, давших жизнь этому народу, Qatsi (Prophecy) – обращение автора к сильным мира сего с требованием беречь мир, данный нам, живущим здесь и сейчас, во временное пользование, сохранять его для будущих поколений. Длинная флейта хопи, на которой играет Струцос, лаконично вторит голосу Тинаконгвы. Финальная композиция Rain of Life, соло Гэри на флейте, - единственный трек, записанный Струцосом уже после сессии, вне стен Сторожевой башни, в обычной студии. Работа над инструментальной версией этой ранее записанной с вокалом Кларка в Башне композиции заняла у него шесть месяцев. Один вечер – и шесть месяцев! Впрочем, реконструкция музыки с тысячелетней историей того стоит.
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10 tks / 53 mins
(Clark Tenakhongva - voc, rattles, rasp, gourd; Gary Stroutsos - fl, clay wind whistle; Matthew Nelson - clay pot perc;)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН