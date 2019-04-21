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Art ‘Turk’ Burton - Ancestral Spirits
21.04.2019
Новый альбом Арта «Тëрка» Бартона Ancestral Spirits – логичное продолжение его предыдущей работы Spirits: Then & Now (2015). Здесь также слушатель сразу попадает в плотную, насыщенную богатой ритмикой атмосферу креативной музыки, располагающейся где-то между джазовым авангардом и мэйнстримом, но вдобавок с очевидным влиянием африканской составляющей джазовых корней. Иначе, собственно, и быть не может, когда речь идет об Арте «Тëрке» Бартоне, отмечающем в этом году свое семидесятилетие.
Заслуженный ветеран, музыкант, педагог и литератор, Бартон всю свою творческую жизнь был связан с известной «Ассоциацией в поддержку креативных музыкантов» (ААСМ), чикагским столпом афроамериканского авангардного джаза. Самостоятельно выучившись играть на конгас и бонга, Тëрк стал настоящим виртуозом перкуссии и много работал с Мухалом Ричардом Абрамсом, Аминой Клодиной Майерс, Чико Фрименом, Лестером Боуи и Диззи Гиллеспи. В ансамбле с которым он записывал Ancestral Spirits, мы обнаруживаем и других ветеранов ААСМ, таких, как саксофонист Ари Браун или басист Йосеф Бен Израэль. В целом же саунд его группы основан на взаимодействии двух премьеров-саксофонистов – тенориста и сопраниста Брауна (иногда играющего одновременно на обоих инструментах в духе Расаана Роланда Кирка) и альиста и сопраниста Доэрти, с мощной ритм-группой во главе с самим Бартоном (трое музыкантов-перкуссионистов, ударник, басист) и модератором-пианистом Эдди Биэрдом между ними. В паре треков подбавляет огоньку своим скэтом вокалистка Мэгги Браун.
Из восьми композиций, составивших программу альбома, две – титульная и Soul Drummers – сочинены Бартоном, а остальные шесть – отборная джазовая классика разных времен, включая Summertime Гершвина, Night In Tunisia Гиллеспи, All Blues Майлса Дэвиса и две пьесы Эдди Харриса, включая известный Freedom Jazz Dance. Каждая из пьес развернута во времени в обстоятельную джазовую фреску с очень яркими красками. Порой, эти краски даже кажутся избыточными, вроде длинной перкуссионной импровизации лидера в Summertime, которая, на мой вкус, не слишком органична в этом эвергрине. Но в целом, впечатление Ancestral Spirits оставил сильное. Порох в пороховницах у чикагских ветеранов определенно еще есть!
© & (p) 2019 TNT Music
8 tks / 70 mins
(Art Turk Burton - conga and bongo dr; Ari Brown – ts, ss, p; Edwin Daugherty – as,ss; Maggie Brown – voc; Eddie Beard –p, org; Dushun Mosley – dr; Yosef Ben Israel – b; Sammie “Cha Cha” Torres – bongo, perc; Luis “Preito” Rosario- timbales;)
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Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард,
хард-боп
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