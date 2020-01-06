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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Bill Cunliffe Trio - Sunrise Over Molokai

06.01.2020

Bill Cunliffe Trio - Sunrise Over Molokai
Единожды лауреат и трижды номинант премии Грэмми, пианист, композитор и аранжировщик Билл Канлифф представляет свой новый альбом. Для нашего сайта и для меня это уже третий альбом Канлиффа, и каждый раз он предстает в совершенно отличном от предыдущего облике. BACHanalia (2017) запомнилась мини-биг-бэндовым составом и почти идеальным синтезом джаза и академической музыки в интерпретациях произведений классиков этого жанра – отца и сына Бахов, Прокофьева и де Фальи. Дуэтный альбом Cabin In The Sky (2018) был диалогом двух виртуозов – Канлиффа на фортепьяно и Хендрика Меркенса на губной гармонике. И вот - Sunrise Over Molokai (2019), который Билл записал в самом распространенном для джаза камерном формате – фортепьянного трио.

Это не новый для Канлиффа формат, но данный состав не является его постоянным трио. Дело в том, что Билл любит вместе со своей супругой отдыхать на Гавайских островах. Но такой мастер, как Канлифф, видимо, не может полностью отойти от музыки даже на отдыхе, а потому он частенько играл здесь с обоими своими партнерами. К 2019 году они уже настолько хорошо адаптировались друг к другу, что решили записать совместный альбом. Так появился Sunrise Over Molokai, названный в честь одного из островов гавайского архипелага. Кто они, партнеры Билла Канлиффа по этому проекту? Басист Брюс Хамада, почти ровесник Канлиффа по возрасту, - коренной житель Гонолулу, судя по фамилии – японского происхождения. Для него музыка – занятие наследственное, музыкантом-ударником был и его отец. Сам Брюс играет как на контрабасе, так и на бас-гитаре, да еще и поет – но не в этом проекте. Барабанщик Дэррил Пелегрини тоже живет в Гонолулу, но так было не всегда. До того, как перебраться на Гавайи, Дэррил два десятка лет играл джаз в Нью-Йорке, так что это тоже очень опытный музыкант.

Про контент совместной работы Канлиффа и его навайских партнеров исчерпывающе высказался сам Билл: «Альбом состоит из американских стандартов и нескольких новых интересных композиций. Чисто для удовольствия, я выучил несколько гавайских стандартов, и мы прекрасно провели время, аранжируя их с помощью джазовых идиом.» Что ж, все так: есть тут и стандарты, например, Here's That Rainy Day ван Хайзена и Барка, есть и доля латины – Teresa My Love Жобима, есть и гавайский военный марш Kaua I Ka Huahua'i. Правда, все эти композиции звучат в чисто джазовом варианте. Не стоит ждать от новой работы Канлиффа каких-то творческих прорывов и музыкальных откровений. Это просто добротный джаз, его играют настоящие мастера, играют для своего и, конечно же, для нашего удовольствия. Эту музыку надо просто включить, закрыть глаза, наслаждаться и… представлять себе сказочный Восход Солнца Над Молокаи.

© & (p) 2019 Metre Records

11 tks / 53 mins

(Bill Cunliffe – p; Bruce Hamada – b; Darryl Pellegrini – dr;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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