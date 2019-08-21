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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Eric Wyatt - The Golden Rule: for Sonny

21.08.2019

Eric Wyatt - The Golden Rule: for Sonny
«Для Сонни» - так значится на обложке этого альбома после основного названия The Golden Rule. Да, речь идет о знаменитом тенор-саксофонисте Сонни Роллинсе, но это не просто альбом-трибьют, как можно было бы предположить. Для тенор-саксофониста Эрика Уайетта Роллинс – не просто кумир, это человек, которого он знал с детских лет, человек, который дружил с его отцом-музыкантом, был вхож в дом Уайеттов, а после смерти своего друга заботливо опекал и направлял музыкальное развитие Эрика, называющего Роллинса своим крестным отцом. Впрочем, об этом более подробно мне уже доводилось писать пару лет назад, рецензируя предыдущий альбом Уайетта Look To The Sky (2017), также изданный Whaling City Sound.

По сравнению с той работой состав партнеров Уайетта радикально изменился: в записи The Golden Rule из прежнего состава остался только старый друг Эрика, пианист венесуэльского происхождения Бенито Гонсалес, зато заметно усилась группа духовых, а в записи принял участие веьма известный гитарист Рассел Малоне. Все вместе они исполнили программу из двенадцати композиций, где предсказуемо бал правит в первую очередь тенор-саксофон лидера, который играет для Сонни так, что крестный отец музыканта наверняка останется доволен.

Легкий, порхающий звук в титульной композиции сменяется брутальной атакой в The Bridge, классными диалогами с другими духовыми в Grand Street и Don’t Stop the Carnival, а красивые, запоминающиеся мелодии If I should ever leave you или Spirit Of Arthur заставляют отдать должное мастерству Уайетта-композитора. При этом Эрик «не жаден»: партнеры получают достаточно пространства, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, и с энтузиазмом делают это: отлично звучит фортепьяно в After The Morning и Bud Powell (вот это уже точно трибьют пианисту-классику бопа), хорош Малоне в If I should ever leave you, да и связка Андерсон-Гелин неоднократно весьма достойно поддерживает звучание тенор-саксофонов. В одной пьесе (What the World Needs Now) музыканты от избытка чувств переходят даже на вокал. По стилистике работа Уайетта достаточно традиционна для наших дней: равняясь на Сонни и выработав собственный музыкальный язык, он практически не отклоняется от характерных идиом хард-бопа. Но даже если этот традиционализм кого-то расстроит, качество исполнения и аранжировок примирит строгого критика с новой работой Эрика Уайетта.

© & (p) 2019 Whaling City Sound

12 tks / 79 mins

(Eric Wyatt, JD Allen – ts; Russell Malone – g; Benito Gonzales, Sullivan Forther – p; Clifton Anderson – tb; Giveton Gelin – tp;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, США
музыкальный стиль
хард-боп

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