Plastic Dolls - Off The Bench

У голландского ансамбля Plastic Dolls богатая история. Коллектив из Амстердама образовался в далеком 1984 году. Первоначально это был дуэт , одним из участников которого являлся гитарист и певец Ханс Тер Бург. Потом состав группы неоднократно менялся, достигнув апогея в виде септета. Неоднократно группа прекращала свою деятельность, но всякий раз возрождалась, как феникс из пепла. Золотой период Plastic Dolls оставил за собой четыре весьма тепло принятых публикой и критикой альбома. И вот – новый альбом от возрожденного Plastic Dolls в новом составе, в который сегодня входят неизменный Ханс Тер Бург, а также гитарист Бен Хендрикс и басиста Яна Лиза Ваттимена.
Новый альбом, выпущенный местным лейблом TCBYML Records (аббревиатура его названия расшифровывается, как This Can Be Your Music Label – просто и доходчиво!) – это ЕР из шести треков, каждый из которых был прежде выпущен в виде синглов. Кооф Вермюлен оригинально оформил обложку Off The Bench, составив ее, словно паззл, из фрагментов обложек трех вошедших в альбом синглов и трех других песен, образующих вместе часть поля для бейсбола (героем давшей название альбому песни The Bench является бейсболист).
Шесть треков альбома – это пять новых песен Тер Бурга. Дело в том, что песня I Don’t Sing The Blues представлена здесь в двух версиях, каждая из которых была ранее издана в виде сингла. Так называемая Dobro Version, замыкающая альбом, - это очень красивый акустический блюз, сыгранный на гитаре добро, а вот открывает альбом версия другая – это если и можно назвать блюз-роком, то с очень сильным акцентом на вторую часть термина. Здесь и электричества много, и ритм соответствующий, и все вместе очень похоже на старый добрый гитарный рок, скажем, из семидесятых. Примерно в том же ключе выдержаны и остальные треки, за исключением, пожалуй, той самой The Bench, которую можно назвать рок-балладой. Не знаю, насколько современной покажется музыка нынешних Plastic Dolls молодым слушателям, но тем, кто вырос на старом добром роке и блюз-роке, эта реинкарнация группы должна прийтись по душе.
© & (p) 2019 TCBYML Records
6 tks / 24 mins
(Ben Hendriks – g; Yana Liza Vattimena – b, voc; Hans Ter Burg – g, voc, dr;)
Линк предоставлен TCBYML Records
Леонид АУСКЕРН