Nicolas Meier World Group - Peaceful

Помимо многочисленных коллабораций с разными музыкантами (из которых наиболее громким является работа с легендарным Джеффом Бэком, а наиболее известным нашим читателям – участие в записях под логотипом MoonJune Records), Николас Мейер знаком тем, кто регулярно читает материалы сайта, по двум дуэтным альбомам с Питом Оксли и альбому Infinity (2016), где Мейеру ассистируют такие американские гранды, как Винни Колаюта и Джимми Хаслип. И вот – Peaceful, новая авторская работа Николаса Мейера, где на обложке значится уже Nicolas Meier World Group.
Возможно, Николас, автор всех композиций нового альбома, вкладывал в такое обозначение двойной смысл. Во-первых, музыка Мейера традиционно близка к тому, что называют world music или этно-джаз, а во-вторых, состав его квартета в этом проекте действительно интернационален. В записи Peaceful принимали участие шотландский басист Кевин Глазгоу, валлийский скрипач Ричард Джонс (уже игравший с Мейером в Infinity) и перкуссионист из Барселоны Деми Гарсиа. И, наконец, сам Николас Мейер, живущий в Англии швейцарский музыкант, представленный здесь во всем блеске своего арсенала гитар, как обычных, ладовых и безладовых, а также двенадцатиструнных, так и гибридных инструментов на основе гитары – имею ввиду его любимый глиссентар.
Широкий набор инструментария позволяет Николасу с его блестящей техникой игры добиваться совершенно разного звучания и настроения в зависимости от характера пьесы – от танцевальной живости в Besiktas Cafe до экзотического ориентального колорита в Princes’ Islands. Ну, а тематически, несмотря на весьма симпатичный экскурс в латинскую музыку в композиции Manzanita Samba, ближе всего Николасу все же музыка Ближнего Востока, прежде всего турецкая. Эта тенденция ярко проявлялась в Infinity и поддерживается в целом ряде пьес нового проекта, из которых мне больше всего понравилась Caravan of Anatolia. В этом ракурсе совершенно особый характер приобретает взаимодействие гитар Мейера и скрипки Ричарда Джонса. Эталоном дуэта солирующих гитары и скрипки в джазе справедливо считаются записи Quintette du Hot Club de France с такими великими мастерами, как Грапелли и Рейнхардт, в музыке фьюжн прекрасны дуэты Джона МакЛафлина с Жан-Люком Понти или Лакшминарайяной Шанкаром, но я не припомню, кто еще столь ярко и убедительно воссоздавал дуэтом этих инструментов ближневосточный колорит, как это делают Николас Мейер и Ричард Джонс. Уже одно это, помимо прочих достоинств, делает новую работу Николаса Мейера, обложку которой украшает живопись его супруги, Сонгюль Йилмаз-Мейер, интереснейшим событием. Красоту этого региона кисть Сонгюль и струны Николаса подчеркивают одинаково убедительно.
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9 tks / 46 mins
(Nicolas Meier – nylon fretted & fretless string g, ac.12 string g., glissentar; Kevin Glasgow – b; Richard Jones – vi; Demi Garcia – perc;)
Линк предоставил Nicolas Meier
Леонид АУСКЕРН