Nicolas Meier World Group - Peaceful

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Nicolas Meier World Group - Peaceful

стиль:
26.06.2019

Nicolas Meier World Group - Peaceful
Помимо многочисленных коллабораций с разными музыкантами (из которых наиболее громким является работа с легендарным Джеффом Бэком, а наиболее известным нашим читателям – участие в записях под логотипом MoonJune Records), Николас Мейер знаком тем, кто регулярно читает материалы сайта, по двум дуэтным альбомам с Питом Оксли и альбому Infinity (2016), где Мейеру ассистируют такие американские гранды, как Винни Колаюта и Джимми Хаслип. И вот – Peaceful, новая авторская работа Николаса Мейера, где на обложке значится уже Nicolas Meier World Group.

Возможно, Николас, автор всех композиций нового альбома, вкладывал в такое обозначение двойной смысл. Во-первых, музыка Мейера традиционно близка к тому, что называют world music или этно-джаз, а во-вторых, состав его квартета в этом проекте действительно интернационален. В записи Peaceful принимали участие шотландский басист Кевин Глазгоу, валлийский скрипач Ричард Джонс (уже игравший с Мейером в Infinity) и перкуссионист из Барселоны Деми Гарсиа. И, наконец, сам Николас Мейер, живущий в Англии швейцарский музыкант, представленный здесь во всем блеске своего арсенала гитар, как обычных, ладовых и безладовых, а также двенадцатиструнных, так и гибридных инструментов на основе гитары – имею ввиду его любимый глиссентар.

Широкий набор инструментария позволяет Николасу с его блестящей техникой игры добиваться совершенно разного звучания и настроения в зависимости от характера пьесы – от танцевальной живости в Besiktas Cafe до экзотического ориентального колорита в Princes’ Islands. Ну, а тематически, несмотря на весьма симпатичный экскурс в латинскую музыку в композиции Manzanita Samba, ближе всего Николасу все же музыка Ближнего Востока, прежде всего турецкая. Эта тенденция ярко проявлялась в Infinity и поддерживается в целом ряде пьес нового проекта, из которых мне больше всего понравилась Caravan of Anatolia. В этом ракурсе совершенно особый характер приобретает взаимодействие гитар Мейера и скрипки Ричарда Джонса. Эталоном дуэта солирующих гитары и скрипки в джазе справедливо считаются записи Quintette du Hot Club de France с такими великими мастерами, как Грапелли и Рейнхардт, в музыке фьюжн прекрасны дуэты Джона МакЛафлина с Жан-Люком Понти или Лакшминарайяной Шанкаром, но я не припомню, кто еще столь ярко и убедительно воссоздавал дуэтом этих инструментов ближневосточный колорит, как это делают Николас Мейер и Ричард Джонс. Уже одно это, помимо прочих достоинств, делает новую работу Николаса Мейера, обложку которой украшает живопись его супруги, Сонгюль Йилмаз-Мейер, интереснейшим событием. Красоту этого региона кисть Сонгюль и струны Николаса подчеркивают одинаково убедительно.

© & (p) 2019 MGP Records

9 tks / 46 mins

(Nicolas Meier – nylon fretted & fretless string g, ac.12 string g., glissentar; Kevin Glasgow – b; Richard Jones – vi; Demi Garcia – perc;)

Линк предоставил Nicolas Meier

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Испания, Швейцария
музыкальный стиль
ориентальная музыка
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2019 г.

Doug MacDonald Quartet - Organisms

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Когда сразу три промотерских компании почти одновременно присылают линк на скачивание нового альбома, это дает определенное представление о масштабе промо-акции и подогревает интерес к релизу. Еще более он возрастает, при взгляде на состав ...
подробнее
26.06.2019

Dover Quartet - The Curtis Session

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: академическая музыка
  • страна: США
Кертисовский институт музыки в Филадельфии – один из главных и наиболее престижных центров музыкального образования в США. Именно с ним связаны все «действующие лица» проекта The Curtis Session. Композитор Эрик Сесслер ...
подробнее
26.06.2019

Dred Scott - Dred Scott Rides Alone

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу ...
подробнее
26.06.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com